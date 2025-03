Over 65, vivere con un cane fa invecchiare più lentamente

Ascolta ora 00:00 00:00

Vivere con un cane offre moltissimi vantaggi, sia per il benessere mentale che quello fisico. La categoria over, in particolare, può sfruttare positivamente questa convivenza felice che permette di rallentare il percorso di invecchiamento. Non solo perché permette di ritardare anche il declino congnitivo, come è confermato da alcuni studi di settore e con benefici evidenti per la salute.

Vivere con un cane rallenta la fase legata all'invecchiameto, ecco cosa dice lo studio

Invecchiare è un processo inevitabile e che coinvolge tutti, ma con effetti e tempistiche differenti legate a diversi fattori. Lo stile di vita, le abitudini, la salute, la predisposizione genetica possono incidere su questa fase della vita, tanto da acellerarla o rallentarla. La mente e le sue abilità, in particolare, possono subire gli effetti di questo invecchiamento smarrendo per strada tutte quelle capacità che ne garantiscono la migliore funzionalità. Come ad esempio la memoria, l'apprendimento, la capità di ragionamento, quella di risolvere i problemi e il pensiero.

Ma secondo un recente studio vivere con un cane aiuterebbe a invecchiare molto più lentamente, ostacolando e rallentando anche il processo legato al declino cognitivo. Un effetto molto positivo riscontrato negli over 65 che, in particolare, vivono da soli. Infatti la mancanza di interazioni sociali più avere ricadute negative sulla salute personale e del cervello. Al contrario prendersi cura di un cane spinge gli over 65 a strutturare le giornate in modo più attivo, a partire dalle incombenze legate alle cure del cane e alle uscite dedicate.

Lo studio condotto da ricercatori dalla University of Florida, University of Michigan e Virginia Commonwealth University avrebbe analizzato circa 1300 persone appartenenti alla categoria over con un'età pari a 50 anni o oltre, conviventi con un cane da oltre cinque anni. Parallelamente a uno studio condotto su 20000 residenti negli Stati Uniti per evidenziare i problemi legati all'invecchiamento. L'età media delle persone coinvolte era pari a 65 anni, più della metà viveva con degli animali domestici da più di cinque anni e in particolare dei cani. Dopo sei anni di monitoraggio sarebbe emerso un rallentamento evidente dell'invecchiamento mentale, un punto di partenza importante per nuovi studi sugli effetti sulla salute di corpo e mente dati dalla convinenza a lungo termine con un animale.

I benefici per la mente e il corpo

I tanti studi elaborati negli anni hanno rimarcato come la convivenza tra over 65 e cani offra vantaggi innegabili, dati da una relazione emotiva positiva sia dal punto di vista mentale che fisico. Vivere con un cane è una correlazione effettiva e non casuale, ecco perché:

offre supporto emotivo in grado di ridurre lo stress;

consente di strutture la giornata allontanando la noia;

favorisce un'interazione di tipo linguistico ed esecutiva;

portare a spasso il cane agevola l'interazione con la società e allontana la solitudine;

consente di muoversi e praticare attività fisica, migliorando la pressione sanguigna e le attività cardiache;

i cani offrono affetto e questo scaccia la malinconia e lo spettro della depressione;

vivere con un cane offre compagnia e amore

stimola a proiettarsi nel futuro, programmando e organizzando impegni e giornate;

stimola l'attenzione e l'interesse, migliorando la fase mnemonica e rallentando il declino cognitivo.

I cani, da tempo, hanno trovato posto anche all'interno dei programmi di pet therapy dedicati agli over che vivono in strutture di supporto, case di riposo o istituti. Un vero e proprio aiuto anche nei confronti di quei pazienti che mostrano problematiche cognitive lievi o emotive, dove la presenza dell'animale consente di ridurre le problematiche comportamentali. Ad esempio diminuendo stress e agitazione, limitando ansia e depressione, e stimolando la comunicazione verbale e non verbale.

Come abbiamo visto vivere con un cane è una scelta davvero positiva, che offre molti vantaggi e rende il trascorrere del tempo qualitativamente migliore.

È un impegno importante che responsabilizza, ma che trasforma positivamente la quotidianità. Per questo l'di Fido deve essere ben poderata e consapevole, così da affrontare insieme un cammino ricco di soddisfazioni e gioie, dove l'amore non mancherà mai.