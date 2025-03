Problemi di masticazione, 5 proposte per ricette facili da creare

La difficoltà di masticazione può creare disagi e problematiche anche alla categoria over, in particolare durante l'assunzione dei pasti quotidiani. La mancanza di qualche dente, la presenza di protesi, impianti o dentiere, ma anche l'utilizzo di un apparecchio dentale o un'operazione ai denti: sono tutte condizioni che possono interferire con una corretta masticazione.

Un problema che può colpire tutti, ma che appare più evidente con il trascorrere del tempo e può influire anche sul benessere dei senior più attenti alla cura dei propri denti. Scopriamo insieme come rendere i pasti più morbidi, appetibili e anche gustosi.

Over e salute dei denti

Preservare la salute e il benessere dei denti è fondamentale perché, non solo consente di mostrare un sorriso sano, incide anche sulle capacità di masticazione. La perdita dei denti può aumentare il rischio di malnutrizione o, al contrario, di obesità perché vi è una tendenza ad assumere cibi morbidi ma dal basso valore nutrizionale.

La fragilità dentinale e gengivale sono condizioni molto ricorrenti per i senior che, con l'avanzare degli anni spesso si trovano a fare i conti con una maggiore predisposizione alla rottura o alla caduta dei denti. Il disallineamento dei denti, inoltre, può causare mal di testa e cefalea, dolore lombare e cervicale, mentre un'infezione mal curata può incidere anche sulla salute del cuore. Senza dimenticare che una dentizione con problemi è dolorosa, rende la nutrizione difficoltosa, e la digestione problematica.

Effettuare controlli regolari dal dentista, dedicare tempo e cura alla pulizia dei denti e del cavo orale e scegliere un'alimentazione con pochi zuccheri in favore di cibi sani: sono tutti fattori utili ad agevolare una corretta prevenzione così da rallentare o prevenire la caduta dei denti.

Problemi di masticazione, le cause

Le cause che possono scatenare una serie di problemi legati alla masticazione comprendono:

parodontite , nota anche come piorrea è una malattia batterica in grado di intaccare le gengive necessarie per contenere i denti nella loro sede naturale;

, nota anche come piorrea è una malattia batterica in grado di intaccare le gengive necessarie per contenere i denti nella loro sede naturale; carie , agevolate da una riduzione della produzione della saliva che crea un ambiente più acido;

, agevolate da una riduzione della produzione della saliva che crea un ambiente più acido; sensibilità dentinale , le gengive tendono a ritrarsi con il tempo mentre lo smalto risulta maggiormente deteriorato favorendo una maggiore sensibilità dei denti;

, le gengive tendono a ritrarsi con il tempo mentre lo smalto risulta maggiormente deteriorato favorendo una maggiore sensibilità dei denti; bruxismo , stress e ansia possono intaccare il sonno notturno tanto da spingere a digrignare i denti mentre si dorme;

, stress e ansia possono intaccare il sonno notturno tanto da spingere a digrignare i denti mentre si dorme; xerostomia , la riduzione della produzione di saliva si palesa con l'avanzare degli anni. La bocca e il cavo orale risultano più secchi e maggiormente esposti alla formazione di carie e infezioni;

, la riduzione della produzione di saliva si palesa con l'avanzare degli anni. La bocca e il cavo orale risultano più secchi e maggiormente esposti alla formazione di carie e infezioni; perdita ossea , si tratta di un riassorbimento con diminuzione del volume dell'osso alveolare ovvero quella parte di osso mascellare che sostiene e contiene i denti;

, si tratta di un riassorbimento con diminuzione del volume dell'osso alveolare ovvero quella parte di osso mascellare che sostiene e contiene i denti; cattive abitudini , l'assunzione di cibi e prodotti ricchi di zucchero, il fumo;

, l'assunzione di cibi e prodotti ricchi di zucchero, il fumo; scarsa igiene dentale , può agevolare la proliferazione dei batteri e di conseguenza delle infezioni;

, può agevolare la proliferazione dei batteri e di conseguenza delle infezioni; medicine, l'assunzione di alcuni rimedi medici necessarie per gestire malattie e patologie può avere ricadute sulla salute dei denti.

5 ricette per chi ha problemi di masticazione

Preparare un menu appetibile e nutriente è facile e divertente, le proposte possono essere tante come le combinazioni. Per non sbagliare si può chiedere supporto a un nutrizionista che potrà creare un percorso alimentare bilanciato, perfetto per assecondare le necessità personali. Sperimentare è comunque possibile, come realizzare pietanze e prelibatezze sfiziose ricche di gusto. Di seguito qualche esempio facile da copiare.

Vellutata di piselli

Un classico della stagione più fredda, la vellutata di piselli si può consumare anche tiepida e si prepara facilmente. Basta procurare: 400 grammi di piselli freschi o surgelati, due patate, una cipolla rossa, uno spicchio d'aglio, sale e pepe q.b. Sbucciate le cipolle e le patate, tagliate queste ultime a cubetti e versatele in una pentola. Lasciate cuocere in acqua o nel brodo vegetale per una decina di minuti, per poi versare i piselli, la cipolla e l'aglio, completate con una piccola manciata di sale. Lasciate cuocere su fuoco dolce per circa venti minuti, e quando sarà pronto spegnete e frullate per ottenere una crema morbida. Regolate di sale e pepe, servite con un pizzico di prezzemolo fresco tritato, una spolverata di formaggio grattugiato e un giro d'olio d'oliva.

Crocchette al forno

Sono morbidissime e davvero golose, basta procurare: 500 grammi di patate a pasta gialla, 50 grammi di formaggio grattugiato, una manciata di cubetti di prosciutto cotto morbido, 1 uovo, pangrattato, sale, noce moscata e pepe q.b., olio d'oliva. Fate cuocere le patate in acqua, eliminate la buccia e schiacciatele con la forchetta, per poi mescolarle con l'uovo, il prosciutto spezzettato e il formaggio. Aggiungete sale, pepe e un pizzico di noce moscata, amalgamate e con le mani create tante mini palline che andrete a rotolare nel pangrattato. Cuocete in forno a 180 gradi per circa 20 minuti.

Pesce al vapore

Per la cottura al vapore potete utilizzare il classico cestello in bambù tipico della cucina orientale, oppure disporre l'acqua sul fondo della pentola e inserire il cestello per alimenti in metallo. Dove potrete disporre il pesce, ad esempio del branzino, oppure nasello o salmone, con verdure e spezie, come lemongrass e aneto. Lasciate cuocere fino a quando diventerà tenero e morbido. Servite con un pizzico di sale, pepe e un filo d'olio d'oliva.

Purè goloso

Una ricetta semplice ma davvero saporita, basta lessare le patate in acqua per poi scolarle e liberarle dalla buccia. Si schiacciano con la forchetta o con lo schiacciapatate, insaporendo il tutto con una presa di sale e della noce moscata. Mescolando il tutto con 50 grammi di formaggio grattugiato, per poi versare nuovamente nella pentola e ammorbidire con circa 250 grammi di latte caldo. Lasciate andare su fiamma dolce mescolando con delicatezza e completando con un pezzetto di burro, a piacere. Questa tipologia di purè si può arricchire con il prosciutto a cubetti oppure mixare con verdure lessate e tritate grossolanamente.

Frullati di frutta fresca

Per gli appassionati della frutta succosa ma soda il frullato è la soluzione perfetta per consumarla e gustarla appieno. Si taglia la frutta a pezzetti, dopo averla sbucciata, e si frulla con poco yogurt magro.

Oppure aggiungendo un goccio d'acqua, dello zenzero grattugiato e un pizzico di cannella, così da renderla ancora più morbida e facile da gustare.

Preparare cibi morbidi ma gustosi è davvero facile, come scegliere prodotti freschi e di qualità così da poter assimilare tutti i nutrienti fondamentali per il benessere personale.