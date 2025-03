Over 60, combattere le infiammazioni con le spezie: impieghi e proprietà

Quel tocco in più in cucina che rende uniche ricette e bevande, le spezie donano colore e sapore a ogni preparazione. Sono un'alternativa salutare ai condimenti consueti, come il sale, e fanno bene alla salute. Utilizzate con cura e attenzione possono supportare il benessere anche degli over 60.

Vantano proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, migliorano la digestione con un'azione gastroprotettiva e agevolano un corretto transito intestinale. Non solo, perché le spezie donano energia, sollecitano l'attività metabolica e rallentano il decadimento cognitivo.

Spezie, dal passato al presente

Da sempre sono parte integrante della cucina asiatica, marocchina, messicana, ma anche di quella indiana, thailandese e africana, solo per citarne alcune. Le spezie non solo caratterizzano pietanze e ricette, ma supportano l'organismo in qualità di rimedi naturali. La loro storia affonda le radici nell'antichità, erano già impiegate ai tempi degli Egiziani dei Sumeri, Cinesi, ma anche dei Persiani e Assiro-babilonesi, sia per scopi officinali ma anche per insaporire piatti e ricette. Divenendo con il tempo merce di scambio di altissimo pregio, al pari della seta e delle gemme, tanto da favorire la nascita di vere e proprie rotte commerciali via terra e via mare.

Durante il Medioevo le spezie erano largamente diffuse, il loro utilizzo non era riservato solo alla cura personale, alle preparazioni culinarie ma anche alla conservazione dei cibi. La figura dello speziale rivestiva un ruolo di rilievo per l'epoca perché si occupava di preparare rimedi e medicinali, spesso mixando spezie ed erbe medicinali che vendeva. Il commercio delle spezie aprì le porte a nuove tratte legate alla navigazione, mettendo in comunicazione popolazioni diverse così da favorire uno sviluppo culturale e sociale. Consentendo di fare la conoscenza con sapori e aromi inconsueti, oltre alla scoperta di luoghi e territori del tutto nuovi.

Con i secoli anche il commercio delle spezie ha cambiato volto, oggi con il mercato globale questi prodotti viaggiano molto più rapidamente e facilmente. Con prezzi e costi molto differenti da quelli dell'antica via delle spezie. Le tendenze alimentari, in continua evoluzione, riflettono la diversificazione culturale e sociale del pianeta, ma con un focus sulla ricerca di sapori autentici, semplici e naturali. Al pari di una sempre più crescente consapevolezza dei benefici delle spezie stesse, che ne vede una maggiore inclusione all'interno delle preparazioni culinarie quotidiane.

Over 60, quali sono le spezie che fanno bene alla salute

Il mondo delle spezie è vasto e variegato tanto che la proposta è così ampia da esserci solo l'imbarazzo della scelta. Rendono più incisivo il sapore di ogni ricetta e ne sferzano il gusto finale. Per questo si possono sostituire al sale e all'olio d'oliva, quale condimento dall'effetto benefico per la salute del cuore e anche della mente. Un impiego equilibrato trasforma le spezie nella scelta giusta anche per il benessere degli over 60, con piatti più appetitosi in grado di sollecitare il palato, specialmente nei casi di inappetenze, e con ricadute positive per tutto il corpo.

Combattono lo stato infiammatorio, infatti proteggono la digestione agevolando quella dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine. Migliorano la salute dell'intestino, ma anche quella dei neuroni contro le patologie degenerative. Per sfruttare questi effetti è importante scegliere quelle più adatte, concentrando l'interesse sulle spezie che prevengono le infiammazioni.

Curcuma

La presenza della curcumina mette in atto una valida azione antinfiammatoria, per il benessere delle ossa e delle articolazioni. Non solo perché supporta anche la salute del cervello prevenendo i sintomi tipici delle malattie neurodegenerative. Protegge l'intestino riducendo il gonfiore, la produzione di gas e le infiammazioni, svolge un'azione antiossidante e antitumorale prevenendo problematiche al colon, al seno e alla prostata. Dona effetti positivi anche nei soggetti colpiti dal morbo di Crohn e dalla colite ulcerosa, e riduce la possibilità di sviluppare il diabete. Offre benefici a chi soffre di osteoartrite, ma per potenziare gli effetti della curcumina è bene abbinare il pepe nero, il quale contiene piperina utile per aumentarne l'assorbimento.

Zenzero

Antinfiammatorio naturale contro i problemi articolari, lo zenzero vanta forti proprietà antiossidanti, migliora la digestione, contrasta la nausea e anche la stipsi. Il suo è un gusto particolare, pungente ma fresco, lo si consuma sia fresco che essiccato, oppure in infusione, perfetto anche per combattere raffreddori e influenze. Lo zenzero fresco è ricco di acqua, sali minerali come potassio, magnesio, calcio, ma anche fosforo e ferro, e vitamine C, PP, E e B6. È molto indicato per gli over che soffrono di artrosi e di dolori articolari, perché riduce i marker infiammatori, favorendo una migliore mobilità articolare.

Cardamomo

È una spezia dal gusto particolare, molto amata in India, dove viene impiegata per insaporire i cibi e agevolare la digestione. Vanta proprietà antiossidanti, consumato sotto forma di integratore è in grado di ridurre i marcatori infiammatori e generare un potere antiossidante. Inoltre è un toccasana per i pazienti con asma bronchiale e con sinusite, infatti riduce la produzione di muco e l'ostruzione nasale.

Pepe nero

La variante indiana è ricchissima di piperina, un componente dall'alto potere antinfiammatorio e antiossidante, inoltre stimola il pancreas a produrre gli enzimi digestivi. Promuove l'assorbimento intestinale ed è espettorante, per questo è molto utile quando si ha la tosse e il raffreddore, ma anche l'asma. Migliora le problematiche date dall'artrite, riduce il gonfiore articolare. Il pepe è una valida alternativa al sale, l'ideale se si vuole tenere a bada il colesterolo.

Cannella

Dal gusto dolce e delicato la cannella è perfetta come spezia antireumatica, riduce l'infiammazione articolare. La cannella offre benefici contro la bronchite cronica, e protegge il benessere della flora intestinale. E garantisce effetti positivi sul controllo dei livelli di zucchero nel sangue, risultando di grande supporto per chi soffre di diabete.

Senape

Dal sapore unico la senape può vantare un gusto delicato quanto deciso, contiene acidi grassi omega-3 e fibre molto utili per ridurre il colesterolo in favore della salute del cuore. Nell'antichità venivano impiegati i semi di senape per realizzare impacchi contro i dolori articolari e muscolari, migliorando anche la circolazione sanguigna. Questo genere di impacchi può migliorare la sintomatologia data dalle infezioni respiratorie.

Cumino

Da sempre i suoi semi vengono utilizzati per migliorare la digestione, stimolano gli enzimi pancreatici e favoriscono la depurazione del fegato. Ricco di fitoestrogeni esercita un effetto osteoprotettivo contribuendo ad arrestare la perdita ossea nelle donne in menopausa. È una spezia di grande aiuto contro le infiammazioni respiratorie e le allergie, nei casi di reumatismi, mal di testa, mal di schiena e contrasta lo stress ossidativo in favore della sopravvivenza cellulare.

Curry

Composto da un mix di spezie, compresa la curcuma, il curry è di grande aiuto per il metabolismo, disinfetta l'intestino e contrasta le infiammazioni. Antiossidante naturale svolge una valida azione antitumorale, proteggendo l'organismo dalle infiammazioni. Merito anche dalla curcumina presente e di grande supporto nella dilatazione dei vasi sanguigni, tanto da migliorare la salute cardiovascolare.

Peperoncino

È un condimento molto amato, perfetto anche per gli over 60 che possono aggiungerlo alle pietanze ma sempre con moderazione. La capsaicina contenuta vanta un'azione antalgica ed antinevralgica, migliorando i dolori e la rigidità articolare. In versione pomata o crema dona una valido effetto analgesico.

Spezie e over 60, quando è meglio ridurre il consumo

Come sempre la moderazione è la via migliore per un utilizzo adeguato delle spezie, che si possono aggiungere ai cibi sostituendole ai condimenti consueti. Come abbiamo visto offrono innumerevoli benefici, ma è importante non esagerare e consumarle su indicazione medica, specialmente a fronte di patologie e problematiche di salute. In particolare se sono presenti problemi intestinali, di digestione, reflusso o gastriti.

In questo caso è bene chiedere supporto al medico, che potrà suggerire le combinazioni più adatte in base alla singola condizione e necessità.

