80 anni quanto camminare per tenersi in forma

Camminare per tenersi in forma, una soluzione ottimale per agevolare il benessere quotidiano e una sempre ottimale salute. Una regola importante che dovrebbe trasformarsi in routine a ogni età, ma anche un'attività che non richiede sforzi eccessivi. Per questo motivo è una scelta di fitness perfetta per la categoria senior, in particolare per gli over 80 ancora molto attivi e attenti al benessere personale. La camminata offre innumerevoli vantaggi: è perfetta ad esempio per preservare il benessere delle ossa e tonificare i muscoli e in caso di camminate di gruppo è molto utile per socializzare. Per un buon risultato non è importante affrontare un training faticoso o troppo impattante, ma attuare una routine legata al movimento che sia costante e adeguata alle proprie caratteristiche fisiche. Scopriamo insieme tutti i benefici.

Camminata, tutti i benefici per i senior

Camminare, muoversi, è un vero toccasana per la salute che non tutti tengono in considerazione. La camminata, se affrontata nel modo giusto, può offrire risultati tangibili sia per il benessere dell'organismo che dell'umore. In particolare e specialmente per la categoria senior non è importante che la pratica sia intensa o troppo impattante, ciò che conta è la costanza e il giusto approccio.

Una camminata regolare migliora il benessere del sistema cardiocircolatorio così da ridurre i livelli di colesterolo nel sangue, quelli di stress e allontanando la possibilità di incappare in problematiche cardiache. Offre benefici per le articolazioni e per le ossa stesse, contrastando la presenza di dolori, fastidi articolari e anche lo spettro delle disabilità motorie. È inoltre consigliata per bruciare le calorie, una risposta perfetta contro i chili di troppo ma anche nei confronti di alcune patologie come l'osteoporosi e il diabete.

Camminare permette di controllare meglio i livelli glicemici, in particolare nelle persone che soffrono di diabete 2. E infine una camminata quotidiana ha ricadute ottimali sull'umore, perché allontana lo spettro della depressione e aumenta l'assorbimento della vitamina D. Agevola anche una migliore attività cerebrale data dall'interazione con il mondo esterno e con l'ambiente, che stimola le connessioni messe in atto dalle fibre nervose e migliorando le funzioni cognitive.

Over 80, quanto bisogna camminare per tenersi in forma

Per ottenere benefici dalla camminata è indispensabile mostrare costanza nei confronti della pratica, che non deve risultare impattante o faticosa. Una buona riuscita è data da una pratica quotidiana o quasi, bastano soli 30 minuti al giorno a passo deciso ma senza correre. Anche a 80 anni camminare fa bene, potrebbe trasformarsi in una routine piacevole da inserire tra le attività di sempre e magari da condividere con gli amici e parenti più cari. Si può praticare anche mentre si passeggia con il cane: l'importante è appoggiare il piede con attenzione, prima il tallone e poi il resto del plantare e delle dita.

Basta indossare scarpe adeguate alla camminata, in grado di sorreggere, sostenere il piede e il resto del corpo, per un movimento equilibrato e fluido, senza creare scompensi o dolore all'anca o anche al ginocchio. Perché la camminata risulti benefica è importante essere regolari, stabilendo le giornate per l'attività fisica così da inserirla all'interno di una routine. Magari proprio a inzio giornata, dedicandole circa trenta minuti da spezzare in tre trance: 10 minuti di camminata a passo sostenuto, da intervallare con qualche minuto di pausa e riposo, per poi riprendere

L'intensità della camminata non è fondamentale, ma ciò che conta è la durata e i movimenti corretti: fondamentale concludere il tutto con del sano stretching. Anche gli ausili medici per la mobilità possono risultare utili, come ad esempio il bastone o il deambulatore da impiegare per muoversi in modo più stabile.