Palpebre cadenti, cause e rimedi efficaci

Il problema delle palpebre cadenti coinvolge molte persone di entrambi i sessi e, nella maggioranza dei casi, si manifesta progressivamente con l’invecchiamento. Chiamato anche ptosi palpebrale in gergo medico, questo disturbo si verifica quando una o entrambe le palpebre superiori o inferiori appaiono abbassate totalmente o parzialmente rispetto alla norma, appesantendo il contorno occhi e talvolta generando disturbi alla vista.

Analizzare le cause che si celano dietro lo sviluppo delle palpebre cadenti è fondamentale per poter ipotizzare una cura adeguata, valutandone la gravità e le conseguenze di natura sia medica sia estetica.

Cause delle palpebre cadenti

La ptosi palpebrale può essere sia congenita sia acquisita, quindi essere presente fin dalla nascita oppure manifestarsi nel corso della vita in qualsiasi momento, generalmente con l’avanzare dell’età.

Se la ptosi palpebrale congenita è causata da un problema nello sviluppo dei muscoli che consentono di sollevare e abbassare le palpebre, la variante acquisita che si manifesta in età adulta è molto spesso legata all’invecchiamento e, in particolare, al fisiologico indebolimento dei muscoli elevatori delle palpebre.

Può capitare, inoltre, che la palpebra cadente si sviluppi in seguito a lesioni, infortuni o traumi, oppure come conseguenza di malattie sistemiche o all’uso prolungato di alcune tipologie di farmaci.

Solo nel caso in cui la ptosi sia particolarmente grave, inoltre, possono manifestarsi disturbi a carico della vista come, ad esempio, la riduzione del campo visivo e l’ambliopia, vale a dire la diminuzione della capacità visiva che colpisce un occhio o entrambi.

Rimedi e trattamenti chirurgici e non

Nei casi particolarmente gravi, soprattutto in presenza di una compromissione della vista, è possibile ricorrere a un intervento chirurgico per risolvere il problema delle palpebre cadenti, affidandosi a un chirurgo esperto per rimuovere il tessuto palpebrale in eccesso e per intervenire direttamente sul muscolo elevatore.

La maggior parte delle volte, tuttavia, in presenza di ptosi delle palpebre acquisita è possibile ricorrere all’intervento laser e alla blefaroplastica senza bisturi, che consente ugualmente di eliminare grasso e tessuti in eccesso rimodellando l’intera zona del contorno occhi.

La lista dei possibili rimedi non chirurgici alla palpebra cadente, inoltre, comprende anche altre soluzioni non invasive: