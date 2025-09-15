Pantaloni ampi, gli outfit per indossarli a 50 anni anche in autunno

I pantaloni ampi, un vero e proprio must have nella stagione primaverile 2025, tornano protagonisti anche nella stagione autunnale, accompagnandoci durante il rientro in città di settembre.

Noti come wide- leg pants sono in grado di coniugare efficacemente l’eleganza al comfort. Amati dalle fashioniste per la loro versatilità. Si adattano ad ogni contesto e situazione, dal lavoro al tempo libero. Caratterizzati per la lor gamba ampia che scende morbida. Accompagnati da un taglio a vita alta e da pinces che sono posizionate in zone strategiche che consentono la giusta vestibilità ad ogni tipo di fisicità.

Il segreto per sfoggiarli al meglio anche a 50 anni sta nel creare un effetto contrastante. Danno vita ad un look davvero dinamico e frizzante se abbinati a top, gilet e camice aderenti o mini o blazer ben strutturati. Scopriamo insieme quali sono i cinque outfit immancabili per sfoggiarli con stile durante l’autunno.

Con cardigan in perfetto street style

Abbinamento ispirato allo street style che ha come protagonista un pantalone ampio bianco abbinato ad un cardigan a righe bianche e nere che lasciano intravedere un top corto di colore scuro. Questo è un outfit casual che si può sfoggiare con le sneakers o con i mocassini. Adatto dal mattino fino al tramonto.

Con gilet dal taglio androgino

Ideale per il rientro in ufficio. Combina l’eleganza al fascino androgino da sfoggiare con disinvoltura e stile. L’ideale è abbinare il gilet allo stesso colore del pantalone. Ottimo anche scegliere una nuance leggermente più scura del pantalone. Adatto a donne grintose e con personalità

Con la blusa revival anni Settanta

Per un vero e proprio revival del look boho chic tipico degli anni Settanta il pantalone ampio si abbina con charme alla blusa con o senza bottoni rigorosamente con sciarpetta al collo con la quale fare un fiocco che denota personalità. Ai piedi non possono mancare le decolletè col tacco alto.

Con t-shirt minimalista

Indossati con una t-shirt bianca con stampa o colorata stempera il carattere formale di questo tipo di pantalone. In quanto alle scarpe da abbinare ci si può sbizzarrire con delle ballerine o delle sneakers. Si può anche osare con un paio di intramontabili Mary Jane.

Con la camicia dal taglio sofisticato

Pantaloni ampi di lino

abbinati ad una camicia trasparente con pinces è un abbinamento che trasuda eleganza. Conferisce un taglio sofisticato a questo outfit ideale per le serate autunnali. Un mix di tessuti contrastanti che non passa inosservato.