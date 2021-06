In partenza per le vacanze? Non dimenticate queste 5 cose fondamentali

Con le vacanze alle porte, anche per gli over 60 è fondamentale organizzare nel dettaglio la valigia e gli spostamenti, così da viaggiare sereni e con tutto l'occorrente a portata di mano. E proprio in questa fascia d'età giunge il momento di dire addio ai viaggi caotici e poco ragionati, di abbandonare trasferimenti acrobatici con tanto di borse e borsoni pieni di accessori inutili. Le vacanze sono un momento di puro relax, da vivere in modo spensierato e con leggerezza, per questo è bene organizzare il tutto nel dettaglio così da muoversi con scioltezza.

Spostamenti, itinerari, alberghi e locali, ma anche prenotando da casa i biglietti per eventuali gite e trasporti così da partire preparati. Cercando di muoversi solo con ciò che è necessario, lasciando un po’ di spazio in valigia per i regali e i ricordi da acquistare durante il percorso. Prepararsi per le vacanze nel modo giusto è facile, con tanto di lista alla mano per non lasciare nulla al caso. Ecco le cinque cose che non bisogna assolutamente dimenticare.

Vacanze: le cinque cose da non lasciare mai a casa

Per viaggiare in sicurezza è importante programmare tutto per tempo, per non dimenticare oggetti e accessori fondamentali per le vacanze. Innanzitutto, tre giorni prima della partenza è utile stilare una lista di ciò che risulta essenziale, a prescindere dalla meta di destinazione. Completata da abiti e articoli che potrebbero rendere più divertente e sicura la vacanza, magari disponendo tutti gli elementi sul letto o sopra un'ampia superficie.

In questo modo si potrà avere una panoramica generale di ciò che andrà inserito in valigia, di cosa è bene stipare e cosa è superfluo e si può lasciare a casa. Un colpo d’occhio importante che si concluderà con le prove tecniche di composizione, ovvero tutti gli articoli scelti da disporre all’interno dello stesso borsone. Scopriamo i cinque elementi da non dimenticare mai, i cinque fondamentali compagni delle vacanze.

Documenti, carte di credito e biglietti

Sembra una banalità, ma in tanti partono felici per le vacanze per poi scoprire di aver lasciato a casa documenti, passaporto, carte di credito o, peggio ancora, documenti e biglietti per il viaggio. Una problematica che è bene prevenire attivando vari promemoria, come post-it applicati anche sulla porta di casa prima di uscire o direttamente sulla valigia.

Preparando tutto per tempo, sistemando i documenti in bella vista o all’interno di una pochette dedicata, sarà più facile recuperarli quando necessario. Prima di uscire di casa è utile con un ultimo check, magari impostando un allarme sullo smartphone. O, in alternativa, da impostare sul cloud per sincronizzare tutti i dispositivi.

Prodotti beauty

Indispensabili se ci si espone al sole, sia al mare che in montagna: è necessario procurarsi una crema solare con protezione adeguata alla propria pelle. Seguita da un doposole o da una lozione idratante, sia per il corpo che per il viso.



Senza dimenticare i fondamentali quali spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma, shampoo e olio per capelli, perfetto per proteggerli e districarli. Meglio se già dosati all’interno di boccette da viaggio, così da superare i controlli senza problemi e, al contempo, non rinunciare ai prodotti beauty preferiti.

Caricabatterie, adattatore e power bank

Essenziali per poter risultare sempre connessi con il proprio cellulare, con la giusta carica per poter telefonare e navigare se necessario. Caricabatterie e adattatori sono indispensabili se si viaggia, in particolare se si va all’estero. In tandem con un utilissimo power bank, ovvero una valida batteria di riserba da caricare tramite cavo USB da un computer portatile o da una presa a parete. Perfetta se si viaggia spesso e si rischia di rimanere senza autonomia.

Ciabatte

Può sembrare scontato, ma le ciabatte sono fondamentali, in particolare all'interno della camera o da impiegare per fare la doccia, specialmente se il bagno è comune. Meglio ripiegare per degli articoli in stoffa facilmente stipabili e da utilizzare per camminare in camera da letto, preferendo un modello in plastica per il momento beauty e da sfruttare anche in spiaggia come infradito.

Kit pronto soccorso

Utilissimo se arricchito con i prodotti base per il primo soccorso. Non solo garze, cerotti, medicamenti e disinfettanti, ma anche le medicine di base per contrastare infezioni, febbre, virus e problemi intestinali. Completando il tutto con i farmaci che si devono assumere giornalmente, magari già perfettamente suddivisi nei comodissimi dispenser porta-pillole.