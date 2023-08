Pelle del collo cadente a 60 anni: rimedi ed esercizi

Il passare del tempo si mostra inesorabile sulla pelle del collo, che intorno ai 60 anni appare cadente e soggetta a un eccessivo rilassamento. Il cedimento, infatti, è un processo fisiologico legato all’età che avanza e all’invecchiamento dei tessuti, destinati a perdere progressivamente tonicità.

Con l’arrivo dei 60 anni, in particolare, è proprio il collo insieme alle mani e al decolleté a lasciar trasparire l’età prima delle altre parti del corpo. Questo avviene perché la pelle in quelle zone appare particolarmente sottile e delicata, meno ricca di adipe e più esposta alla perdita di elasticità.

È possibile correre ai ripari? La risposta è affermativa, purché ci si affidi ai rimedi giusti e si pratichino alcuni esercizi specifici finalizzati a rivitalizzare il collo, mantenendolo liscio e tonico.

Rimedi per la pelle del collo cadente

Per donare tono ed elasticità alla pelle del collo è possibile sfruttare alcuni rimedi specifici, rappresentati sia dai prodotti applicati localmente sia dai trattamenti estetici eseguiti da un professionista.

Trattamenti estetici

Partendo proprio da questi ultimi, tra i trattamenti non invasivi sono compresi la radiofrequenza e il laser, tuttavia è anche possibile optare per l’esecuzione del lifting con speciali fili riassorbibili che stendono la pelle riducendone notevolmente l’aspetto cadente.

Creme rassodanti e liftanti

Anche l’applicazione regolare di creme rassodanti rappresenta un aiuto efficace per levigare e tonificare la pelle del collo. In commercio è facile trovare cosmetici a base di peptidi, collagene, acido ialuronico e antiossidanti, tutte sostanze benefiche per nutrire ed elasticizzare la pelle.

Chi preferisce i rimedi naturali, inoltre, può contrastare gli effetti del rilassamento cutaneo sperimentando l’applicazione di maschere e unguenti particolari, come l’olio di mandorle dolci e il semplice burro di Karitè. Nulla vieta, inoltre, di utilizzare il semplice rimedio dei cubetti di ghiaccio: è sufficiente strofinarli sul collo per alcuni istanti, magari al mattino, in modo da riattivare la circolazione e tonificare in modo naturale e low cost.

Esercizi per tonificare la zona del collo

Per migliorare l’aspetto cadente della pelle del collo, infine, un’ottima strategia è quella di dedicarsi alla ginnastica facciale. Basta eseguire con costanza e regolarità alcuni semplici esercizi per notare i primi risultati. Eccone alcuni facili da mettere in pratica: