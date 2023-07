Post menopausa, che cos’è, i sintomi e i rimedi

Per post menopausa s’intende il periodo successivo all’ultimo ciclo mestruale. La menopausa è l’interruzione definitiva delle mestruazioni e quindi della fertilità e viene dichiarata quando passano 12 mesi dall’ultima mestruazione. Le ovaie smettono di produrre gli ormoni riproduttivi, gli estrogeni, e non rilasciano più gli ovociti.

I sintomi del post menopausa

sessuali più dolorosi e diminuzione della . Ciò è causato dall’assottigliamento della mucosa della vagina che diviene anche meno elastica e più secca. Altri organi sessuali inoltre rimpiccioliscono. Cambiamenti nelle vie urinarie . Dato che il rivestimento dell’uretra si assottiglia e l’organo si accorcia, vi è più facilità di andare incontro ad infezioni che possono provocare sensazione di bruciore al momento della minzione. Inoltre può incrementare l’urgenza di urinare, a volte portando all’incontinenza urinaria.

. I livelli di colesterolo cattivo si alzano e con essi anche il rischio di aterosclerosi e coronaropatie. I sintomi tipici della menopausa, quelli vasomotori, come vampate e sudorazioni notturne, gli sbalzi d’umore, l’insonnia o l’ansia invece in genere diminuiscono.

I rimedi

In caso di vampate o sudorazione notturna è utile difendersi ad esempio abbassando la temperatura ambientale, indossando abiti leggeri o smettendo di fumare, in caso si sia abituati a consumare le sigarette.

Vi sono poi terapie ormonali sostitutive ma ovviamente occorre rivolgersi al medico.

Per quanto concerne i sintomi urinari e l’atrofia vulvovaginale si può ricorrere a creme e lubrificanti. Così come le creme per la cute dovranno essere più ricche.

Importantissimi non sono solo i controlli medici ma anche adottare uno stile di vita sana con una dieta varia ed equilibrata (con alimenti ricchi di calcio e di vitamina D, utili per le ossa) e attività fisica costante. Quest’ultima fa stare meglio, rinforza diversi apparati, da quello muscolare a quello cardiocircolatorio, è utile contro l’osteoporosi e permette di controllare il peso.

Il post meno pausa può essere anche il momento per tagliare le cattive abitudini, come fumare.