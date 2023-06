Menopausa, 5 consigli per non ingrassare

Ascolta ora: "Menopausa, 5 consigli per non ingrassare"

Uno dei problemi più diffusi durante la menopausa è l’aumento del peso che tende a compromettere il giro vita e a far sentire molte donne più gonfie del normale.

In questa fase particolare dell’esistenza di una donna, il metabolismo cambia inevitabilmente tendendo a rallentare. Tutte le calorie acquisite tramite l’alimentazione in questa fase servono per lo svolgimento delle funzioni basiche. Tutto quello che non viene assimilato adeguatamente dall’organismo si trasforma inevitabilmente in grasso adiposo che si accumula maggiormente intorno all’addome e al giro vita.

Cambia in questa fase anche l’attività ormonale soprattutto quella della tiroide, legata al calo degli estrogeni e del progesterone. Come conseguenza di queste oscillazioni ormonali si verificano vampate di calore, sudorazione eccessiva, sbalzi d’umore, ansia, diminuzione del desiderio sessuale.

Perdere peso in menopausa e quindi mantenere uno stato di benessere e salute è possibile. Non è solo questione di impostare un determinato regime alimentare. Bisogna agire e intervenire anche sul proprio stile di vita e sullo status mentale che inevitabilmente influenza nel raggiungimento di qualsiasi tipo di obiettivo in menopausa e non solo.

Ecco cinque consigli preziosi e facili da attuare per non ingrassare durante questa fase.

Svolgere regolare attività fisica

Il movimento e uno stile di vita attivo sono preziosi per mantenere attivo il metabolismo. Basta solo dedicarsi ad una passeggiata quotidiana di circa 20 minuti per apportare benefici non solo al fisico, soprattutto ad ossa e muscoli, ma anche all’umore grazie all’aumento di endorfine e al rilascio di dopamina.

Fare attenzione alla quantità di calorie

Con i cambiamenti metabolici è necessario apportare meno calorie attraverso i pasti consumati durante la giornata. In questa fase occorre fare più attenzione a ciò che si mangia e quanto si mangia. Una dieta bilanciata dovrebbe comprendere il giusto apporto di carboidrati e proteine. Per quanto riguarda i carboidrati da privilegiare sono i cereali, la pasta, il riso e il pane. Questi ultimi devono essere integrali e quindi fonte benefica di fibre. Via libera agli alimenti ricchi di antiossidanti contenuti in frutta e verdura. Come spuntino l’ideale è il consumo di frutta secca come nocciole, mandorle e noci che apportano all’organismo sali minerali preziosi e vitamine. Al bando i cibi troppo grassi e zuccherati. Occorre inoltre limitare il consumo di sale ed evitare di bere alcolici e fumare.

Non dimenticarsi dell’idratazione

L’apporto di sali minerali come magnesio e calcio riveste un ruolo fondamentale. L’acqua consente di farne il pieno oltre ad idratare e contrastare la ritenzione idrica. Bere regolarmente durante il giorno aiuta a sentire meno il senso di fame.

Attenzione alla distribuzione dei pasti

Una donna in menopausa dovrebbe consumare cinque pasti al giorno, di cui tre principali e due spuntini. Quest’ultimi servono per non arrivare troppo affamate a pranzo o a cena. Mai saltare i pasti e fare l’errore di stare troppe ore a digiuno. In questo caso oltre a non apportare le giuste sostanze nutritive di cui si ha bisogno durante la giornata, si rischia un ulteriore rallentamento del metabolismo.

Dormire bene

Il sonno oltre a ristorarci al meglio e permettere di affrontare al meglio la giornata, contrasta lo stress che spesso induce a mangiare di più e a scegliere maggiormente cibi grassi e dolci che non fanno bene al proprio girovita.