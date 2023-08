Problemi alla vista, ecco i cinque sintomi da non sottovalutare

La salute della vista va preservata ad ogni età.

Con l’avanzare degli anni maggiori sono i rischi e le problematiche che interessano i nostri occhi. I primi segnali d’allarme non vanno assolutamente sottovalutati ma vanno valutati con la giusta attenzione.

Ecco perché è di vitale importanza sottoporsi annualmente a controlli della vista accurata che consentono di valutare eventuali rischi in tempo. Importante ai fini della prevenzione è seguire uno stile di vita e una dieta equilibrata integrata da alimenti che con le loro vitamine permettono di prevenire molti disturbi alla vista.

Scopriamo insieme quali sono i cinque sintomi che vanno presi subito in considerazione e che possono delineare l’insorgere di potenziali patologie oculari:

Comparsa di macchie e corpi mobili

All’improvviso è possibile vedere una serie di macchie nere o corpi mobili che possono essere provocati da una lacerazione della retina. Questo fenomeno è diffuso soprattutto nei soggetti molto miopi. Questo avviene perché invecchiando il liquido gelatinoso che è all’interno dell’occhio perde densità e si separa dalla retina. A vote ad offuscare la vista è proprio un velo scuro e in questo caso bisogna intervenire tempestivamente perché siamo di fronte ad un vero e proprio distacco della retina e se non viene operata in tempo c’è il rischio di perdere la vista dell’occhio completamente.

Vista offuscata

Lo sfocamento delle immagini può essere sintomo di un attacco di glaucoma improvviso che se sottovalutato può danneggiare il nervo ottico. Un altro sintomo di questa patologia è il restringimento del campo visivo, ossia quando nel campo visivo non si riescono a percepire con nitidezza i lati estremi. Se si sottovaluta questo disturbo si rischia di perdere la visione periferica sino a giungere ad una “visione a tunnel”.

Sensazione di un corpo estraneo nel'occhio

Quando l’occhio invecchia la lacrimazione diminuisce gradualmente. Ciò può provocare la sindrome dell’occhio secco caratterizzata da rossore e irritazione dell’occhio. In queste condizioni l’occhio è più esposto a contrarre infiammazioni come congiuntiviti e cheratiti. Ecco perché è importante mantenerlo costantemente idratato spesso grazie al supporto di colliri a base di camomilla o acido ialuronico.

Scarsa visione notturna

Spesso è accompagnata da comparsa di aloni intorno alle luci di sera. Questo sintomo è legato all’invecchiamento del cristallino che tende ad opacizzarsi e necessita di essere sostituito attraverso un intervento di cataratta. L’importante è intervenire tempestivamente perché se si prolungano i tempi, il cristallino tende ad indurirsi tanto da risultarne difficile la rimozione.

Riduzione della visione centrale

Essa è accompagnata dalla comparsa di macchie all’interno del campo visivo e dalla percezione sfocata degli oggetti e delle lettere quando si legge. Può essere il primo sintomo della degenerazione maculare senile che è la prima causa di cecità tra le persone anziane.