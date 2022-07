Puzzle, carte e cultura generale: le migliori app di gioco per over 60

Un gioco per cellulare a volte diventa quasi un’esigenza a tutte le età. Quando si è in fila, o ci si trova in una sala d’attesa, o si aspetta un mezzo pubblico: si tira fuori lo smartphone e si ammazza il tempo così.

Ma la scelta non è sempre facile, a fronte di un’offerta veramente ampia, sia in termini di app di gioco gratuite che a pagamento, per Android o iOs. Come possono orientarsi in particolare gli over 60?

Spesso gli over mirano a giochini semplici come puzzle, enigmistica, carte e simili, giusto per far passare poco tempo tra un’attività ben più importante e l’altra. Qui di seguito una selezione tra quelli con le migliori recensioni.

Un solitario classico o quasi: Pyramid Solitaire Saga

Non è esattamente il classico solitario di carte: consiste nello svuotare uno schema alla ricerca degli “scarafaggi d’oro” nascosti all’interno di un’avventura esotica in stile Antico Egitto. Mano a mano che si va avanti, le difficoltà aumentano: ci sono carte “mummia”, che vanno liberate dalle bende per poter essere usate, quelle che aumentano o diminuiscono di valore con l’andar del tempo, e quelle che forniscono delle carte extra. Ci sono tre diverse modalità di gioco e talvolta degli schemi che richiedono missioni particolari. Ma si può usufruire anche di qualche piccolo aiuto.

Un puzzle rompicapo: Block Puz Wood

Si tratta di un puzzle in cui si devono combinare diversi pezzi che graficamente rendono l’idea del legno, per completare delle forme irregolari, a partire da quelle di animali. I primi schemi sono piuttosto semplici ma quando si prosegue è richiesto un po’ di ragionamento e di concentrazione in più.

Un’avventura sulla cultura generale: Trivia Crack Adventure

È un gioco che ha riscosso un tale successo internazionale da diventare una serie interattiva Netflix. Si tratta di un gioco con domande a risposta multipla di cultura generale declinato su sei tematiche: sport, scienza, arte, intrattenimento, storia e geografia. Si può giocare da soli oppure sfidare altri giocatori online in quel momento da tutta Italia o che comunque si trovano in altre parti del mondo ma hanno l'italiano come lingua impostata per le domande.

Per gli appassionati di cruciverba: Il giardino delle parole

In questa app in ogni schema vengono fornite delle lettere alla rinfusa, che devono essere poste all’interno di una griglia simile a un cruciverba e incastrarsi tra loro. Anche qui ci sono schemi di difficoltà progressiva ma per gli appassionati di cruciverba sarà davvero una passeggiata.

Da giocare insieme ai nipoti: 44 Cats

Se i propri nipoti sono bambini, ci son diverse app educative con cui giocare insieme. Una di queste è tratta dal cartone animato 44 Gatti, ispirato alla celeberrima canzone dello Zecchino d’Oro. In questa app ci sono diverse attività, che vanno dai labirinti, ai puzzle fino alle prove di memoria. Lo scopo del gioco è superare tutti i livelli dislocati sui piani di un palazzo, per trovare gli “strumenti perduti”, necessari alla band dei Buffycats per esibirsi dal vivo.

Per chi ama il calcio: Fifa Calcio

Proprio come i giochi per consolle, qui si può scegliere la propria squadra, i calciatori più forti e interagire con altri giocatori in tutto il mondo. La grafica è abbastanza realistica e soprattutto potrebbe unire nonni e nipoti, questa volta adolescenti, sotto una stessa passione.