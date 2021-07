Ecco il menu perfetto per il weekend con figli e nipoti: 4 piatti veloci

State cercando un'idea per il menu della domenica? E allora, siete finiti nel posto giusto. In questo articolo vi suggeriamo alcune pietanze, succulente ma facilissime da realizzare, per un pranzo in famiglia con figli e nipoti. Vedrete, preparare questi piatti sarà facile come bere un bicchier d'acqua.

Hummus di ceci

L'hummus è uno di quei piatti che a tavola mette tutti d'accordo: dai grandi ai piccini, senza distinzione né di età né di palato. Si tratta di una pietanza mediorientale a base di ceci e pasta di sesamo a cui, di solito, si accompagna un pane non lievitato – come la pita o le tortillas, ad esempio – o una cruditè di verdure.

Ecco una versione leggera e veloce da preparare, affinché il weekend con gli affetti più cari non venga rovinato da interminabili soste in cucina.

Per una ricetta per sei persone, servono:

600 grammi di ceci cotti;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

2 cucchiai di semi di sesamo;

1 pizzico di curry;

2 pizzichi di sale;

il succo di un limone.

Procedimento

Scolate i ceci dal loro liquido. Poi versateli in un mixer con il resto degli altri ingredienti per qualche minuto. Aggiungete qualche cucchiaino di acqua tiepida, fino a ottenere una consistenza liscia e vellutata. Versate il composto ottenuto in una ciotola in ceramica e servite a temperatura ambiente.

Insalata di farro "alla greca"

Quando pensiamo all'estate, uno dei primi luoghi che ci vengono in mente è sicuramente la Grecia, con le sue ampie distese di mare azzurro e i tramonti mozzafiato. Per questo motivo, nel menu del weekend non può mancare una ricetta ispirata alla tradizione culinaria ellenica: un'insalata fredda di farro con feta, pomodorini e olive.

Ecco gli ingredienti che serviranno per 6 persone:

300 grammi di farro (se non gradite il farro, potete sostituirlo con un altro cereale);

200 grammi di formaggio feta;

200 grammi di olive nere;

250 grammi di pomodori ramati;

1 cetriolo;

mezza cipolla bianca;

un pizzico di sale;

olio extravergine di oliva;

origano;

qualche foglia di basilico;

una spruzzata di limone (opzionale).

Procedimento

Cuocete il farro seguendo le indicazioni riportate sulla confezione o, in alternativa, acquistate quello precotto. Dopodiché, mettetelo a scolare in colapasta fino a quando non si sarà raffreddato. Intanto, preparate il condimento: lavate e tagliate a pezzetti di pomodori, il cetriolo e la cipolla. Versate tutti gli ingredienti una ciotola aggiungendo la feta (tagliata in piccoli pezzi) e le olive. A quel punto, unite anche il farro. Aggiustate di olio, sale, origano e basilico. Rimestate il tutto e riponete la preparazione in frigorifero. Prima di servire, potete aggiungere una spruzzata di limone per dare una nota agrumata al piatto.

Involtini di pesce spada affumicato

Un'altra pietanza tipicamente estiva che non può mancare nel menu del pranzo domenicale sono gli involtini di pesce spada affumicato. Si tratta di un secondo piatto leggero e gustoso che, siamo certi, conquisteranno al primo assaggio tutti i commensali.

Gli ingredienti per 6 persone:

12 fette di spada affumicato (potete sostituirlo anche con tonno o salmone);

2 finocchi;

2 arance;

3/4 manciate di olive nere;

2 cucchiai di senape;

Olio evo;

sale;

pepe.

Procedimento

Mondate i finocchi, conservando qualche ciuffetto verde, e affettateli sottilmente con una mandolina. Pelate a vivo un'arancia, dividete gli spicchi ottenuti in 3 parti, uniteli ai finocchi e alle olive tritate grossolanamente.

Spremete l'altra arancia. Versate il succo estratto in una ciotolina, unite 2 cucchiai d’olio, la senape, una presa di sale e di pepe, una parte dei ciuffetti di finocchio tritati. Emulsionate energicamente con una piccola frusta, quindi irrorate con la salsa ottenuta l’insalata di finocchio e olive.

Stendete le fettine di pesce spada su un tagliere, distribuite sul bordo un po’ dell’insalata e arrotolatele su se stesse, ricavando gli involtini. Proseguite fino a esaurimento degli ingredienti. Sistemate gli involtini in un piatto da portata e decorate col resto dei ciuffetti di finocchio tritati e qualche bacca di pepe rosa pestata.

In alternativa agli involtini, per i più piccoli, potreste prepare delle ottime polpette di pesce.

Cheesecake al bicchiere

In un menu con figli e nipoti non può mancare il dolce. Quella che proponiamo è un'alternativa originale e facile da realizzare alla classica cheesecake.

Ingredienti per la base:

200 grammi di biscotti secchi tipo Digestive;

60 grammi di burro fuso;

Ingredienti per la farcia

200 grammi di formaggio spalmabile;

100 grammi di yogurt greco;

6 cucchiai di zucchero a velo;

300 grammi di frutti di bosco;

limone qb.

Come prepare la base

Sciogliete il burro in un pentolino oppure passatelo qualche secondo al microonde. Frullate i biscotti con un mixer poi, unitevi il burro fuso.

Istruzioni per la crema

In una ciotola capiente unite il formaggio spalmabile e lo zucchero a velo: frullate con uno sbattitore elettrico o, in alternativa, con una frusta. Quando avrete attenuto un composto omogeneo, incorporate delicatamente lo yogurt e aggiungete qualche goccia di limone per dare una nota di freschezza alla farcia.

A questo punto, componete la vostra cheesecake al bicchiere alternando strati di biscotto alla crema al formaggio. Sull'ultimo stato, disponete una manciata generosa di morbidi e succosi frutti di bosco. Servite fredda.