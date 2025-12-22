Giochi da tavolo, ecco i più divertenti da regalare ai nipoti questo Natale

Determinati giochi stimolano le abilità creative, scientifiche, artistiche e sociali dei propri nipoti. È una scelta degna di nota che permette di stimolare i livelli di concentrazione, attenzione e logica in maniera piacevole. Donare un gioco di questo tipo significa regalarsi anche un momento piacevole da vivere insieme ai nipoti con i quali mettersi in gioco e aiutarli ad imparare divertendosi e in piena condivisione.

L’attività ludica e condivisa durante le festività natalizie è un momento speciale e gratificante. Durante essa il cervello rilascia dopamina e serotonina che donano una sensazione di benessere generale. Si consolida inoltre il senso di condivisione e collaborazione. I giochi da tavolo educativi infatti sviluppano il la collaborazione. Durante l’esecuzione di essi si impara a rispettare il proprio turno e quello degli altri e ci si confronta con empatia.

Regali di Natale: top 5 giochi da tavolo

Ecco cinque giochi da tavolo da mettere sotto l’Albero e grazie ai quali trascorrere le festività natalizie con divertimento e creatività.

1. Dobble

È un gioco di carte pensato per i bambini dai 6 anni in su. Si può giocare con esso con massimo otto giocatori. Stimola la concentrazione perché basta girare le carte e cercare quale figura è presente su entrambe. I giocatori devono essere veloci nel trovare il simbolo in comune tra due carte e dimostrare la loro abilità nel riconoscerlo prima degli avversari. Caratterizzato da oltre 50 simboli diversi e 55 carte. Perfetto per tutta la famiglia.

2. Dixit

È un gioco da tavolo perfetto per tutta la famiglia perché consente di intraprendere un vero e proprio viaggio creativo e coinvolgente in cui arte e narrazione di fondono per dar vita ad una esperienza memorabile. Un narratore viene scelto a turno. Questi dovrà selezionare una carta e suggerire un titolo intrigante. Spetterà a lui esprimere con parole il significato della carta lasciando agli altri libera interpretazione Ogni carta racchiude una storia pronta ad essere interpretata con creatività. Un gioco molto coinvolgente e appassionante con 84 grandi carte illustrate, una plancia di gioco, coniglietti segnapunti in legno e segnalini per le votazioni.

3. Happy Salmon

Perfetto per mettere alla prova la velocità, il coordinamento e le capacità di collaborazione. Ogni carta rappresenta un'azione che occorre completare in collaborazione con un altro giocatore con un determinato tempo stabilito a disposizione. Un gioco da tavolo adatto ad ogni età e costituito da 96 carte coinvolgenti con tanto di risate e divertimento assicurato.

4. Monopoly Junior

È un’introduzione al leggendario Monopoly dei grandi. Ogni giocatore si muove nel tabellone come nella città di Monopoly Town. Con divertimento i giocatori muoveranno le pedine in giro per la città, compreranno proprietà, faranno pagare affitti e scopriranno la loro fortuna. Vince il giocatore con più soldi, dopo che tutti gli altri sono finiti in bancarotta.

5. Identi … chi

Divertentissimo gioco che consiste nell’indovinare chi si e dietro la carta del proprio avversario. Contiene 2 cartelle con i volti dei sospettati, 2 porta cornici e le istruzioni di gioco. Stimola il livello di attenzione e la memoria in maniera divertente.