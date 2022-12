Il regalo da sempre più apprezzato a Natale? La macchina del caffè. Ecco i migliori prodotti scontati su Amazon

Il caffè e l’Italia sono un tutt’uno che va oltre i luoghi comuni. La prima Giornata internazionale del caffè è stata indetta a Milano nel 2015 e, da quel momento, è diventata un appuntamento che si ripete il primo giorno di ottobre di ogni anno, attecchendo qua e là nel mondo. Se i caffè non sono tutti uguali, anche le macchine del caffè hanno differenze sostanziali tra loro. Scegliere quella giusta non può essere attività lasciata al caso. Ecco allora qualche consiglio tra i migliori modelli in offerta su Amazon.

Lavazza a modo mio Jolie

Piccola, pratica ed economica. La Lavazza Jolie ha un serbatoio d’acqua da 6 decilitri e dimensioni che permettono di posizionarla praticamente ovunque: 47,8 x 33,3 x 18,2 centimetri e un peso di 4,66 chilogrammi.

Costruita in plastica, si avvia e si ferma l’erogazione di caffè premendo un pulsante, si pulisce con facilità e rapidità. Ha una pressione dichiarata di 10 bar e una potenza di 1.250 watt, si spegne automaticamente dopo 9 minuti dall’ultimo utilizzo, opzione comoda per chi dimentica di spegnerla manualmente.

Disponibile in bianco, nero e rosso, è accompagnata da 64 capsule Lavazza in omaggio.

Bialetti Gioia

L’espresso secondo Bialetti. Gioia è un’altra macchina per caffè compatta ed è dotata del sistema Thermoblock che garantisce una temperatura di erogazione ottimale.

Le dimensioni sono anche in questo caso contenute: 57,2 x 30,4 e 13,2 centimetri, con serbatoio da 0,5 liti e un peso di 4 chilogrammi.

Eroga caffè secondo due quantità predefinite, incontrando così il favore di chi ama berlo più o meno ristretto La pressione dichiarata è di 20 bar, si tratta quindi di una macchina che punta all’eccellenza anche se, va segnalato, funziona soltanto con capsule in alluminio.

Disponibile in colore bianco, è fornita insieme a 32 capsule di prova.

Ufesa Ce7255

Cialde o macinato? Occorre provare entrambe le soluzioni per stabilire qual è la preferita da ognuno. Questa macchina per caffè può essere utilizzata in entrambi i modi ed è dotata anche di vaporizzatore per scaldare il latte oppure preparare infusi.

Ha un display touch retroilluminato e consente di preparare due caffè contemporaneamente, oppure uno più lungo per chi ha bisogno di più caffeina.

Pressione fino a 20 bar, potenza di 850 watt e serbatoio da 1,6 litri la dicono lunga: caffè per tutti.

Le dimensioni sono contenute: 31 x 26 x 31 centimetri per 4,05 chilogrammi di peso.

Philips 5400 Series

Con questa macchina da caffè si può dire addio al bar. Caffè ristretto, lungo, americano, cappuccino, caffè latte o latte macchiato, si possono fare tutti in casa in completa autonomia. Si possono impostare fino a quattro preferenze.

La funzione ExtraShot aumenta l’intensità e permette di incontrare i gusti più disparati in materia di caffè, che può essere scelto in base ai propri gusti e inserito nell’apposito comparto per essere macinato.

Bialetti Moka Timer

Una macchina per caffè con un piede nel futuro e uno ancorato nella tradizione. Funziona come una classica moka, va però posizionata sull’apposito fornello elettrico dotato di timer, affinché si accenda, prepari il caffè e lo mantenga caldo per mezz’ora secondo le abitudini consolidate di chi ne fa uso.

Al pari di una moka necessita di caffè macinato, può erogare fino a tre tazze di caffè.

Nespresso Vertuo Pop ENV90.Y

Il caffè secondo De’Longhi che interpreta le capsule Nespresso. Macchina da caffè che include la tecnologia Centrifusion il quale, leggendo il codice a barre sulle capsule, propone la giusta quantità di bevanda erogata alla temperatura migliore.

Chi la usa può anche decidere di fare da sé e scegliere tra quattro formati di tazza diversi, da 40 millilitri, 80 millilitri, 150 millilitri e 230 millilitri. Si spegne da sola dopo due minuti di inutilizzo, è quindi particolarmente sensibile ai temi ambientali.

Disponibile in giallo, nero e blu.

In omaggio un buono da 20 euro per l’acquisto di capsule.

Ufesa Supreme Barista

Funziona con caffè in chicchi oppure macinato e ha una pressione da 20 bar (per 1.550 watt di potenza). Gli amanti del caffè hanno già sgranato gli occhi, perché si tratta di una signora macchina dotata di vaporizzatore che non si limita a fare caffè.

È automatica e comandabile tramite il display sensibile al tocco e riscalda solo la quantità d’acqua necessaria a preparare la bevanda scelta, consentendo un’erogazione più rapida e un risparmio in termini energetici. Il serbatoio è di due litri e il peso è di 8,7 chilogrammi.

Russell Hobbs

Infine, una macchina per chi ama il caffè americano. Costruita in acciaio inox, è completamente programmabile grazie al timer e prepara fino a 10 tazze di caffè in un solo colpo.

Ha tutto quello che serve per essere completamente autonoma, a partire dalla piastra riscaldante fino al filtro estraibile e mantiene la temperatura del caffè per circa 40 minuti.

Alimentata con caffè macinato, i filtri di carta sono facilmente rimovibili.

Il serbatoio è di 1,25 litri ed eroga una potenza da 1.100 watt.

