Rossetto alle labbra, quale evitare e quale no? I consigli per le over 50

Il make-up per la bella stagione rappresenta, in quanto a tendenze, è sempre una novità di anno in anno, e queste tendenze dell'estate 2025 non fanno differenza. Sono infatti tantissime le sorprese in serbo per le donne di tutte le età, in particolare per le over 50 che vogliono apparire al meglio, dalla spiaggia alle feste a bordo piscina, senza dimenticare qualche accortezza in termini di salute della pelle.

Errori da non fare

Per capire come fare per approcciarsi alle tendenze per il trucco labbra, è fondamentale comprendere prima cosa non fare. Gli errori più comuni da evitare sono:

scegliere rossetti e gloss di cattiva qualità . Il fatto che sia estate non significa che si debbano indossare prodotti insicuri o che forniscono una cattiva estetica, magari sbavando;

. Il fatto che sia estate non significa che si debbano indossare prodotti insicuri o che forniscono una cattiva estetica, magari sbavando; pensare che i colori che vanno bene in autunno in inverno siano l'ideale anche per la bella stagione;

che vanno bene in autunno in inverno siano l'ideale anche per la bella stagione; optare per tonalità troppo distanti dal proprio incarnato . Non significa necessariamente evitare il contrasto tra chiaro e scuro, ma esagerare con colori estrosi troppo diversi dalle tendenze di una determinata stagione;

. Non significa necessariamente evitare il contrasto tra chiaro e scuro, ma esagerare con colori estrosi troppo diversi dalle tendenze di una determinata stagione; dimenticare di ritoccare il trucco;

il trucco; dimenticare di struccarsi spesso e appena possibile per far respirare la pelle.

Rossetti idratanti e protettivi

Un rossetto da utilizzare in estate deve possedere determinate caratteristiche: in primis deve essere protettivo e quindi contenere nella propria formula anche una protezione solare, soprattutto nel caso lo si volesse sfoggiare in spiaggia, ma in generale anche in qualsiasi situazione diurna all’aperto. Non bisogna dimenticare che fa molto caldo in questa stagione e quindi il rossetto deve avere anche una funzione idratante. Accanto ai rossetti idratanti e protettivi, tuttavia si stanno facendo largo anche i rossetti volumizzanti, che contribuiscono a valorizzare il tono delle labbra: non c’è bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica a volte, basta solo qualche tocco del proprio rossetto preferito, e l’effetto va via con un po’ di struccante.

Tra rosa e viola

Quali sono invece le tendenze in termini di nuance? E accanto al tradizionale rosso, sempre presente ma relegato a occasioni serali formali, trovano spazio una serie di tonalità pastello legate a sfumatura di rosa e viola: ampio spazio al fucsia, al ciclamino, al lavanda, al malva, al rosa antico e così via. Si celebra così la luminosità della stagione estiva in tutti i colori legati allo sbocciare dei fiori.

Gloss per tutti i gusti

La luminosità viene estrinsecata anche dai gloss: superfici fluide sulle labbra servono ad apparire idratate, a illuminare il viso e anche a sembrare più giovanili. Il gloss segna infatti uno dei primi contatti delle giovani donne con la cosmetica, tuttavia questo non significa che con il passare del tempo si abbandoni questo tipo di trucco in favore di cosmetici differenti nella forma e nella sostanza. In altre parole non c'è un'età giusta per i gloss, forse c'è un'età in cui si comincia a usarli, ma non c'è un'età in cui si smette di farlo. Senza dimenticare che le tendenze puntano, come detto, l'attenzione verso i toni pastello dei rosa e dei violetti.

Colori naturali

Un'altra tendenza per il 2025 è in realtà la tendenza che torna in voga a tutti gli anni: quella del make-up dai colori naturali, che si estende appunto anche ai rossetti. È abbastanza comprensibile il processo che porta a valorizzare questo tipo di trucco: in estate ci si abbronza e quindi si ha più voglia di valorizzare l'incarnato del momento, non alterandolo troppo dal punto di vista cromatico. Quindi tra i rosa di tendenza troviamo anche il rosa pesca - che ben si posa con un'abbronzatura dorata - e tutti quei rosa che appaiono maggiormente naturali. A questo si aggiunge la passione degli ultimi anni per i rossetti a pH-reagente: il colore che donano le labbra sarà diverso per ogni donna, molto naturale e capace di far sentire ognuna come fosse unica.

Effetto mat

Ma quindi non troveranno spazio le donne appassionate dei rossetti mat? Non proprio.

Se i gloss e i toni pastello posizionano le tendenze in fatto di rossetti a un'estremità di uno spettro, mentre i rossetti mat sono esattamente sull'altra estremità, questo non significa che entrambi gli opposti non risultino al tempo stesso interessanti per il trucco dell'estate 2025. Forse è un’opzione che risponde a una ragione sociologica, o forse più meramente commerciale: tanta scelta significa che ogni donna potrà trovare più facilmente quella che fa al caso proprio.