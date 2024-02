San Valentino 2024: 10 regali romantici da farsi a 60 anni

Quale regalo fare alla propria compagna o al proprio compagno, marito o moglie, quando si hanno 60 anni ed è San Valentino? Non è una scelta per niente facile: gli over hanno esperienza, cultura e buon gusto. E possono essere arrivati a possedere tutto ciò che nella vita abbiano mai desiderato. Qui di seguito alcune idee.

Un fine settimana in una spa

Anche se San Valentino cade di mercoledì, non significa che non si possa programmare un regalo posticipato di poco. E questo regalo è un fine settimana per due in una spa, da organizzare in proprio, grazie al passaparola di amici e conoscenti, o magari con una smartbox per una gita fuori porta.

Il viaggio dei sogni

Prenotare due biglietti aerei e un soggiorno in un luogo esotico possono essere il regalo giusto per una coppia che ha sempre rimandato il viaggio dei sogni. Potrebbe essere anche alla portata di molte tasche, se si acquistano i biglietti con ampio anticipo e si evita l’alta stagione, o ancora se si organizza una vacanza avventurosa con tanti pranzi al sacco perché ci si vuole dedicare a escursioni, trekking e visite di siti archeologici all’aperto. Meglio farsi consigliare in un'agenzia viaggi: è un dono importante e sarà bene goderselo appieno.

Una cena particolare

Altrettanto speciale e desiderata può essere una cena particolare, in un ristorante in cui non ci si è mai recati prima e magari con una struttura molto speciale. Ce ne sono tantissimi nel Belpaese, a partire da Grotta Palazzese a Polignano a Mare, che si trova appunto all’interno di una vera grotta carsica. A Vacone in provincia di Rieti c’è un ristorante che si chiama “Solo per due” e ospita due coperti per volta: decisamente romantico. Gli appassionati di film horror possono cenare a “La casa del demone”, che si trova a Torino, mentre a Milano, Roma e Firenze ci sono diversi locali ispirati a mezzi di trasporto come tram, aerei e perfino sottomarini.

Un gioiello artigianale

I gioielli sono un dono scontato in questi casi? Non se sono gioielli artigianali, realizzati ad hoc. Basta rivolgersi al proprio orafo di fiducia con un’idea (sia di realizzazione che di budget) e si può così regalare alla propria metà qualcosa di prezioso ma anche di unico al mondo.

Calici personalizzati

Qui invece basta una ricerca su Internet: esistono diverse aziende che offrono un servizio di serigrafia per vettovaglie. In questo caso su calici da vino del formato che viene usato maggiormente in casa. Si può chiedere di serigrafare solo i nomi della coppia, magari una data con l’anniversario, oppure un disegno, come il re e la regina di cuori delle carte francesi.

Intimo vintage

Questa idea è dedicata alle coppie più audaci, ma sempre con eleganza. Alla propria persona del cuore, i senior possono regalare dell’intimo vintage, naturalmente prodotto da una casa di moda importante e che abbia uno stile chic e per nulla volgare.

Articoli da bagno “alcolici”

Gli articoli da bagno rappresentano spesso un regalo di ripiego per molte persone in diverse situazioni. Ci sono dei prodotti che sono molto particolari: per esempio in commercio esistono bombe da bagno aromatizzate con alcolici, come il prosecco o il gin lemon. Perfette per chi fa il bagno in due ed è in vena di festeggiare.

Una rosa stabilizzata

I fiori sono belli, ma sono deperibili. E cosa può simboleggiare un amore destinato a durare in eterno? Semplice: una rosa che duri in eterno, come una rosa stabilizzata, trattata appositamente a questo scopo. Purché la persona che deve riceverla ami i fiori e in particolare le rose.

Un libro speciale

Gli amanti della lettura e di alcuni autori in particolare possono essere dei collezionisti. Il dono ideale per loro è una prima edizione di un libro che amano particolarmente, oppure un volume antico - esistono diverse librerie antiquarie nelle tante città d’Italia - o ancora un’edizione illustrata di un romanzo o di poesie d’amore. D’occasione insomma.

Cioccolatini artigianali in una scatola personalizzata

Alcuni di questi regali possono essere fatti contestualmente e a San Valentino, accanto al dono principale, non possono mancare i cioccolatini, ma anche questi devono essere molto speciali per adattarsi a persone raffinate e di grande esperienza. Così si può optare per cioccolatini artigianali ordinati e acquistati in una pasticceria locale che presta questo servizio, da inserire in una scatola personalizzata, realizzata con il fai da te, per chi è bravo o brava in questo, oppure ordinata in un’azienda che produce imballaggi per packaging anche al minuto.

