San Valentino, le idee romantiche per gli over 60

A San Valentino chi è in coppia da sempre si dedica ad attività romantiche. Accade a tutte le età, anche per gli over 60. Le coppie senior hanno vissuto insieme molte esperienze e hanno cultura, profondità e maturità necessarie per apprezzare questi piccoli appuntamenti, allo scopo di rinnovare il proprio amore e al tempo stesso divertirsi in due. Di seguito, alcune idee per festeggiare questa giornata dedicata agli innamorati.





La cena intima

Sembra scontato ma non lo è. Una cena intima può essere organizzata in casa ma anche in un piccolo ristorante. Ce ne sono alcuni che hanno perfino un solo tavolo o, comunque, pochissimi coperti per assicurare l’anelata intimità anche fuori dalle mura domestiche. Però bisogna essere fortunati o pensarci per tempo: questo tipo di locali hanno spesso liste d’attesa chilometriche, soprattutto per San Valentino.





Una degustazione di vini

Per le coppie over 60 che hanno una passione enologica, è consigliatissima la degustazione di vino. Ci si può recare in un’azienda agricola nelle vicinanze del luogo in cui si vive, in un’enoteca che ha organizzato una degustazione e simili. Vale anche per altri tipi di passioni a tema enogastronomico, dalla cioccolata al peperoncino, passando per il rum.

Un week-end alla spa

Amarsi vuol dire anche coccolarsi vicendevolmente. E allora perché non farsi coccolare con il relax in una spa. Trattamenti per il viso e per il corpo, massaggi, saune, acque termali: quando ci si prende il proprio tempo per prendersi cura di se stessi (anche in due) è più facile dedicarsi a un’attività come i sentimenti affettuosi, che spesso vengono fagocitati dal tran tran quotidiano, finendo per essere trascurati.

La gita fuori porta

Come per la spa, anche la gita fuori porta è l’ideale per coccolarsi. Basta prenotare un albergo in una zona che si vuole visitare per i suoi beni culturali, naturali o enogastronomici e il gioco è fatto. Magari si può pensare anche di coinvolgere una coppia di amici e fare la gita in quattro.

Un book fotografico

In un mondo digitale che corre sempre troppo, gli affetti sono e devono restare analogici. Per questo ogni tanto spunta dal passato un oggetto-nostalgia che ci riporta alla lentezza del mondo, prima che internet fosse così diffuso. Uno di questi oggetti è la fotografia su carta: per il proprio partner o la propria partner, si può pensare a un regalo davvero speciale. Si può realizzare un album fotografico con gli scatti della propria storia d’amore, oppure si può prenotare una seduta ad hoc da un fotografo per immagini nuovissime, in cui si esprime l’affetto reciproco.

Un’inserzione sul giornale

Può sembrare qualcosa di un po’ troppo sopra le righe, ma si può fare nella massima riservatezza. Un gesto romantico per San Valentino può essere acquistare una pagina sul quotidiano che il proprio partner o la propria partner legge, e far scrivere una dedica romantica. L’ideale? La sua poesia preferita. Naturalmente, l'inserzione deve essere anonima: solo il partner può sapere a chi è dedicata.

Una camera da letto speciale

San Valentino significa per molti anche intimità tra le lenzuola. E allora si può pensare di allestire la propria camera da letto in modo romantico. Fiori, candele profumate, una bottiglia di champagne: possono sembrare banalità, ma rappresentano parte dell’immaginario collettivo sul tema. E magari sotto il cuscino si può nascondere un regalo prezioso per la persona amata.

Una sorpresa

Quando si sta insieme da molto tempo, è importantissimo l’effetto sorpresa per ravvivare la fiamma dell’amore. Per questo è importante stupire sempre il proprio compagno o la propria compagna di vita. Per esempio con una lettera d’amore, con una colazione a letto, o magari con il rinnovo dei voti nuziali se si è sposati.