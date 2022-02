San Valentino, i cibi afrodisiaci per i senior

San Valentino è ormai alle porte: il 14 febbraio si festeggiano gli innamorati di ogni età, una tradizione nata addirittura in tarda epica romana in sostituzione delle celebrazioni pagani della Lupercalia. Quest'ultima si caratterizzava per riferimenti espliciti alla sessualità e, così, il Cristianesimo si assunse il compito di rimodellare la ricorrenza, incentrandola invece sull'amore tenero, romantico e poetico.

Un'amore che non è certo privo di passione: ne sanno qualcosa le coppie di lunga data, come quelle senior, che attendono con ansia l'avvento della celebrazione. Festeggiando la giornata con doni, attività ed escursioni dedicate, oltre che con cene e manicaretti. Ed ecco che il cibo diventa complice dell'evento, in particolare con il supporto di alimenti afrodisiaci, perfetti per alimentare il desiderio.

Cibi afrodisiaci per senior, di cosa si tratta

Cibi afrodisiaci in grado di stuzzicare i sensi e accendere la passione: un toccasana per i sentimenti e l'amore, grazie a una varietà alimentare facile da servire in tavola. Il termine giunge niente meno che da Afrodite, ovvero la dea dell'amore, e riconduce a un insieme di alimenti in grado di stimolare i sensi, le fantasie, aumentando la circolazione sanguigna con benefici per la libido.





Gli esperti si dividono in merito agli effetti di questi cibi, tra chi li identifica come veri e propri stimolanti, in grado di sollecitare la produzione ormonale e il sistema cardiocircolatorio, e chi li considera sopravvalutati. In generale, si sottolinea l'effetto benefico per l'oaganismo di alcune pietanze, così come il loro aspetto più suggestivo. Altri cibi, ancora, aumentano la sensazione di calore corporeo, anche se non sono certi gli effetti sulla fertilità.

Del resto il cibo, in generale, produce sensazioni ed effetti innegabili dal punto di vista sensoriale, non è quindi escluso che alcuni possano aumentare la passione e il desiderio sessuale, a ogni età.

Over, quali i cibi che riaccendono la passione

Tra mito e realtà, ecco una serie di proposte alimentari perfette per stuzzicare il palato del partner, in grado di abbassare i livelli di stress agevolando un'atmosfera d'eros appagante, perfetta per San Valentino. Con una maggiore attenzione per la scelta e le combinazioni dei cibi, così da preparare piatti gustosi ma senza intaccare la salute. Tra le pietanze considerate più comunemente afrodisiache, si elencano:

Cioccolato : meglio se fondente e amaro, è in grado di offrire innegabili benefici a partire dall'umore, tramite la stimolazione del rilascio delle endorfine, oltre che come vasodilatatore. Inoltre è un antiossidante e antitumorale importante per la salute;

: meglio se fondente e amaro, è in grado di offrire innegabili benefici a partire dall'umore, tramite la stimolazione del rilascio delle endorfine, oltre che come vasodilatatore. Inoltre è un antiossidante e antitumorale importante per la salute; Peperoncino : contiene capsaicina, che non solo ne definisce il gusto piccante, ma agisce sui sensi poiché ha un effetto vasodilatatore e stimola la circolazione sanguigna;

: contiene capsaicina, che non solo ne definisce il gusto piccante, ma agisce sui sensi poiché ha un effetto vasodilatatore e stimola la circolazione sanguigna; Verdure : zucca, carote e pomodori sono ricche di beta-carotene, mentre le barbabietole sono perfette per una ricarica di boro e i funghi apportano selenio. Queste sostanze aiutano la circolazione e, negli uomini, stimolano la produzione di testosterone;

: zucca, carote e pomodori sono ricche di beta-carotene, mentre le barbabietole sono perfette per una ricarica di boro e i funghi apportano selenio. Queste sostanze aiutano la circolazione e, negli uomini, stimolano la produzione di testosterone; Frutta secca e semi : un toccasana per il corpo e per il benessere ormonale, in grado di garantire un apporto indispensabile all'eros di vitamine, sali minerali, acidi grassi, Omega-3 e Omega-6;

: un toccasana per il corpo e per il benessere ormonale, in grado di garantire un apporto indispensabile all'eros di vitamine, sali minerali, acidi grassi, Omega-3 e Omega-6; Frutta fresca : avocado e banane sono considerati frutti dell'amore, perché migliorano la circolazione, ricaricando il corpo di sali e vitamine. Seguono la melagrana, i fichi, i frutti rossi e le fragole: tutti validi antiossidanti. Ananas e papaia, invece, migliorano le secrezioni ormonali, al contempo idratano e depurano, migliorando anche le capacità mnemoniche;

: avocado e banane sono considerati frutti dell'amore, perché migliorano la circolazione, ricaricando il corpo di sali e vitamine. Seguono la melagrana, i fichi, i frutti rossi e le fragole: tutti validi antiossidanti. Ananas e papaia, invece, migliorano le secrezioni ormonali, al contempo idratano e depurano, migliorando anche le capacità mnemoniche; Spezie e aromi: non solo peperoncino, ma anche zenzero in qualità di vasodilatatore, ginseng per il suo potere energizzante, nonché zafferano, chiodi di garofano, noce moscata, anice, cannella, pepe, cardamomo e timo. Fino alla curcuma, che pare possa migliorare la produzione di testosterone. L'aglio sembra agire positivamente sulla performance maschile, grazie all'ossido nitrico.

Quali i cibi da evitare

Per una serata di San Valentino all'insegna dell'intimità, è importante preparare un menu equilibrato, sia per il benessere del corpo che per non uccidere la passione. Combinando cibi, spezie e gusti per assaggi golosi ma mai eccessivi, per questo è bene evitare alcuni prodotti che spezzano la sintonia, azzerando la libido.

No ai piatti troppo ricchi di calorie, ma anche sughi e intingoli troppo elaborati. Stop alle carni rosse, ai formaggi in particolare quelli stagionati e ai prodotti che agevolano il gonfiore intestinale. Pietanze pesanti da digerire, bevande caloriche, fumo e alcolici possono inoltre rappresentare la tomba dell'amore. Il cibo deve appagare e non appesantire, per vivacizzare la serata anziché rallentarla durante la fase digestiva. Per questo un mix di assaggi, accompagnati da un solo calice di vino, potranno bastare per scaldare l'atmosfera, celebrando la serata in modo romantico e passionale.