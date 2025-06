Sandali mules, perché sono i modelli perfetti per le over 50

I sandali mules sono i protagonisti indiscussi della stagione estiva 2025.

È un modello di scarpa molto confortevole. Risulta spesso aperto sul retro e dotato solitamente di tacco medio o basso. Adatto ad ogni occasione, da quella formale come una riunione di lavoro a quella speciale.

Sono tanto amati dalle over 50 perché hanno la capacità di aggiungere un tocco elegante e chic ad ogni tipo di outfit. Le possibilità di abbinamento infatti sono davvero molteplici e infinite. Basta avere originalità e fantasia Questo modello di scarpa si conferma un vero e proprio passe-partout di stile. Stanno bene con i jeans, con i pantaloni a sigaretta modello ankle.

C’è chi per aggiungere un tocco personale li indossa con un gambaletto o collant velato. Scopriamo insieme quali sono i modelli più amati dalle donne over 50 e come abbinarli al meglio.

Stile animalier e tacco sottile

Modello dedicato alle donne che amano osare e vogliono lasciare il segno. Questo sandalo mules solitamente presenta un tacco sottile ed elegante. Consigliato per gli outfit raffinati. Si abbina anche facilmente a jeans bianchi e ad una blusa elegante magari chiusa con una cintura che riprende la fantasia animalier del dorso della scarpa

Di vernice con tacco metallico

Un modello ricco di dettagli che trasuda stile ed originalità. Il tacco metallico solitamente di media lunghezza crea un contrasto con il lucido tipico della vernice del dorso. Si consiglia di abbinarlo ad un tubino nero elegante o a una longuette indossata con una camicia bianca. Ideale per look formali e per occasioni speciali.

Scamosciate rigorosamente colorate

Disponibili in vari colori, con tacco molto basso e chiuse sul davanti. Si caratterizzano per la comodità e la versatilità. Ideali per outfit casual abbinati sotto a jeans ma anche bermuda nelle giornate più calde in città. Il colore scelto lo si può abbinare con il capo da indossare sopra come una t-shirt, una camicia o un top per non lasciare nulla al caso.

In tessuto satinato modello ciabatta

Sono aperte sul davanti e donano un comfort sorprendente. Sono dal tacco largo e geometrico. Il tessuto satinato le rende perfette anche per le occasioni speciali. Si possono indossare da mattina abbinate a pinocchietto, jeans che lasciano scoperte la caviglia ma anche chemisier freschi e leggeri.

Con borchie in stile rock

Adatte a donne grintose che amano lo street style e che sono attente ai

dettagli. Questo modello chiuso sul davanti si arricchisce di borchie e si caratterizza per la presenza di un cinturino sul collo del piede e dal tacco medio sottile. Da sfoggiare su total blck look, rigorosamente con vestiti midi neri