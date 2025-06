Vestiti neri anche in estate, i modelli da indossare a 50 anni

Per questa estate le amanti del total black look potranno sentirsi valorizzate grazie ai vestiti che celebrano questo intramontabile colore anche nella stagione più calda.

Le fan di quello che è stato definito “colore non colore” potranno sfoggiarlo con vestiti chic che si caratterizzano per i loro tessuti leggeri, comodi e versatili. Numerose sono le declinazioni degli abiti neri per la stagione. Li abbiamo già ammirati sulle passerelle.

Donano un grande tocco di eleganza, mistero ed effetto dark. Il nero sta bene sia alle pelli abbronzate ma anche a coloro che fanno fatica ad acquisire un po’ di tintarella per il loro incarnato chiaro.

I vestiti neri stanno inoltre bene a tutte le silhouette. In particolare tendono a snellire le curve valorizzando nel complesso le silhouette generose. Un abito nero è un passepartout per qualsiasi ricorrenza, da quella formale come una riunione, un evento mondano ad una cena romantica.

Alzi la mano chi non ha un abito nero nel proprio guardaroba! Scopriamo insieme quali sono i modelli imperdibili e più amati dalle over 50 che non possono assolutamente mancare nel guardaroba estivo.

Midi con spalline sottili

Non può assolutamente mancare nella valigia delle vacanze. È adatto per ogni occasione. Si caratterizza per un corpetto dalle spalline molto sottili. Aggiunge stile e originalità la pince in vita che lascio spazio ad una gonna leggermente svasata. È un modello pratico e versatile che sta bene a tutte le silhouette. Si abbina facilmente con sandali rasoterra, con tacco, décolleté o anche con le amate Mary Jane.

Tubino a maniche corte

Dalla silhouette sportiva diventa un passepartout sia per le mattine trascorse in città che per le sere speciali. Abbinato a delle sneakers sportive assume un tocco più casual e diventa degno protagonista dello street style. Nasconde una vera e propria anima rock. Consigliato a donne grintose e con personalità.

Lungo con frange e scollo all’americana

Trasuda eleganza e glamour. Questo particolare scollo caratterizzato dalla chiusura dietro al collo che lascia spalle e schiena scoperte sta bene soprattutto a chi ha le spalle bene proporzionate. Aiuta a slanciare la figura. È questo un modello davvero originale. Le frange donano un effetto vedo non vedo ad ogni passo. Chemisier intramontabile È un classico senza tempo realizzato in tessuti leggeri, in primis lino e cotone. Ad arricchirlo e impreziosirlo possono essere dei bottoni gioiello o una cintura stilosa. Da abbinare a sandali bassi e occhiali da sole scuri degni di un total black look da donna misteriosa e dark.

Longuette di pizzo

Dal tocco ultra femminile e romantico è adatto alle occasioni speciali o alle feste come

matrimoni. Per donare vivacità si può abbinare ad accessori colorati. Amato dalle donne di stile che amano osare senza limiti. Sii abbina a sandali gioiello o décolleté con tacco rigorosamente alto che slancia la silhouette.