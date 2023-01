Settimana bianca senza sciare: destinazioni e consigli

I primi mesi del nuovo anno sono il periodo ideale per concedersi la tanto agognata settimana bianca, sette giorni da passare in montagna a contatto con la neve e all’insegna del relax. Contrariamente a quanto si possa pensare, infatti, programmare la settimana bianca non significa necessariamente dedicarsi agli sport invernali e in particolare allo sci.

Le attività che è possibile svolgere in montagna in pieno inverno sono numerose, molte delle quali non richiedono abilità fisiche particolari e si adattano perfettamente alle esigenze individuali. Proprio per questo la scelta della destinazione di viaggio si rivela fondamentale, optando per un luogo che non si caratterizzi solamente per la presenza di vaste piste da sci ma che offra anche altre opportunità di svago.

Dove organizzare una settimana bianca indimenticabile? Le località da sperimentare non mancano, avendo cura di dotarsi dell’equipaggiamento adatto per affrontare il freddo senza correre rischi.

Destinazioni per la settimana bianca

Tra le mete più gettonate per programmare la settimana bianca in Italia figurano Livigno, Merano, Bormio, Cogne e l’altopiano del Renon.

Livigno

Livigno si trova a 1.816 metri di altezza nell’altopiano più alto d’Europa, in provincia di Sondrio. Oltre a vantare un impianto sciistico di tutto rispetto, permette di organizzare passeggiate con le ciaspole sulla neve e altre escursioni sul territorio, alla scoperta dei paesaggi invernali sempre molto suggestivi.

Non mancano i centri benessere dotati di tutti i confort, dove concedersi saune, bagni di vapore e altri trattamenti benefici e rilassanti.

Merano

La settimana bianca può anche trasformarsi nell’occasione perfetta per recarsi a Merano e beneficiare dell’impianto termale, dove esplorare le piscine interne e sperimentare i bagni di vapore in tutte le loro varianti.

Situata nel cuore dell’Alto-Adige, Merano offre anche l’opportunità di ammirare i palazzi realizzati in stile Liberty e di visitare tutto il centro storico.

Bormio

Sempre in provincia di Sondrio è possibile recarsi a Bormio, una località che offre sia impianti da sci sia un’ampia varietà di soggiorni termali, permettendo di scegliere tra i Bagni Vecchi e i Bagni Nuovi.

Anche in questo caso dedicarsi alle ciaspolate o alle semplici passeggiate sulla neve sono validissime attività alternative allo sci insieme al pattinaggio sul ghiaccio.

Cogne

Situata nel Parco Nazionale del Grand Paradiso, Cogne e la sua valle consentono di organizzare escursioni suggestive sul territorio, da coniugare con le attività legate al relax e al benessere.

Altopiano del Renon

A pochi chilometri da Bolzano, l’altopiano del Renon garantisce l’opportunità di programmare una vacanza all’insegna del benessere e delle attrazioni legate al ghiaccio e alla neve, beneficiando degli scenari invernali ricchi di fascino.

Settimana bianca: cosa mettere in valigia

Anche se l’obiettivo della settimana bianca non è dedicarsi agli sport invernali, è sempre importante equipaggiarsi al meglio per affrontare le temperature rigide ed evitare rischi muovendosi sulla neve.

In valigia è quindi indispensabile inserire: