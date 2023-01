Sponde per il letto. I migliori modelli selezionati

Le cadute accidentali rappresentano una delle principali cause di ricovero ospedaliero per le persone over, soprattutto se non più autosufficienti. Un valido aiuto per allontanare il rischio di caduta è dato dalle sponde da letto, pratici sostegni mobili che consentono di proteggere la persona anche senza acquistare un interno letto dotato di sbarre.

Le sponde da letto, inoltre, sono caratterizzate da una notevole versatilità e oltre a proteggere dalle cadute possono essere utilizzate come appoggio e supporto per mettersi seduti o per alzarsi, migliorando decisamente la qualità della vita.

Per acquistare sponde da letto di qualità è possibile recarsi presso un centro specializzato nella vendita di articoli sanitari, tuttavia anche il mondo di Amazon offre diverse opportunità di acquisto e non mancano le opportunità di risparmio.

Termigea sponda letto universale

La sponda da letto universale Termigea si adatta ai letti da degenza e a qualsiasi letto, diventando un valido aiuto per la mobilità e il supporto per gli over e per i disabili. La barriera è realizzata in tubolare di acciaio verniciato bianco, solido e resistente. La larghezza è regolabile da 50 a 71 cm circa. Scopri il prodotto su Amazon.

Sponda universale da letto Thuasne

Sponda da letto universale e regolabile Thuasne, di dimensioni pari a 165 x 40 cm e modulabile in modo da adattarsi a qualsiasi tipologia di letto. Scopri il prodotto su Amazon.

Sponda letto Gerialife

La sponda da letto Gerialife è molto resistente e facile da installare, composta da un set di 2 ringhiere apribili e sicure che si possono ribaltare in modo molto semplice utilizzando la maniglia. Di facile montaggio, hanno dimensioni pari a 115 cm di lunghezza x 46 cm di altezza. Scopri il prodotto su Amazon.

Sponda letto Signstek

La sponda da letto Signstek pieghevole e portatile è perfetta per tutelare la salute degli anziani e dei bambini. Facile da installare, si caratterizza per il design pieghevole e i materiali di qualità, precisamente lega di alluminio. È possibile regolare liberamente l'altezza della sponda del letto in base allo spessore del materasso. Scopri il prodotto su Amazon.

Sponda letto NEPPT

La sponda da letto per anziani NEPPT è un dispositivo universale e pieghevole, caratterizzata da una notevole sicurezza grazie alla robusta lega di alluminio con design a grana di legno. È possibile abbassare la barra premendo il pulsante rosso. Scopri il prodotto su Amazon.