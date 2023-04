Over, ecco l’abito da sposa giusto per chi ha più di 60 anni

Convolare a nozze a 60 anni è un fenomeno in continua crescita. Ma quale abito scegliere per chi si sposa a quell'età? Sono tanti i fattori da tenere in considerazione: i propri desideri, la propria fisicità, la stagione scelta per il sì, e il luogo in cui ci si intende sposare. Ecco dunque i nostri consigli per orientarsi nella scelta del vestito perfetto.

Non solo bianco

Il colore per eccellenza per l’abito da sposa, si sa, è il bianco. Se però il fatidico passo è stato già fatto almeno una volta, l’etichetta imporrebbe di evitare il bianco candido. In tal caso si può optare per l’avorio, lo champagne, il grigio perla e il rosa pallido (la Regina Camilla d'Inghilterra insegna). Le tonalità più tenui sono più adatte per una cerimonia in chiesa, mentre chi decide di compiere il grande passo in Comune può osare maggiormente, anche con i colori accesi o tessuti fantasia.

Bisogna fare però attenzione all’abbinamento con la propria carnagione: il viso va esaltato, non il contrario.

Le linee e il tessuto dell’abito da sposa

Il vestito deve seguire la propria conformazione fisica. Le linee sobrie, rigorose e semplici in genere risultano le più eleganti, soprattutto per le spose over. Così come sarebbe meglio non mostrarsi troppo scollate o con le braccia troppo scoperte: in questo caso sono molto utili i coprispalla. Con tali capi si può “giocare” molto e per chi volesse indossarne uno prezioso, ad esempio, può ricorrere al tulle ricamato.

In ogni caso grande attenzione va posta al tessuto e alla qualità: ne sono un esempio gli abiti in mikado, tessuto ricercato e che conferisce struttura al vestito. Oppure quelli in seta, per abiti più morbidi.

I pantaloni e i tubini

Ultimamente è molto richiesta la jumpsuit, cioè una tuta (sofisticata) intera: la scelta è originale e di grande fascino, anche se si deve adattare al fisico giusto.

Se si preferisse indossare i pantaloni, un’alternativa più tradizionale sono i tailleur. Ne esistono davvero di elegantissimi, c’è solo l’imbarazzo della scelta e fare un figurone è garantito. Ce ne sono dalle linee nette e altri con dettagli più romantici, con inserti di pizzo, con pantaloni a sigaretta o a palazzo, alcuni più lucidi altri più opachi.

Perfetti per le over 60 sono anche gli abiti da sposa midi, con la gonna che arriva sotto il ginocchio, o un tubino. Quest’ultimo è un grande classico che non passa mai di moda. Può essere rigoroso, vintage oppure romantico, impreziosito con cristalli o con pizzi.

I particolari e gli accessori che fanno la differenza

La ricercatezza è un ingrediente che non deve mancare: a volte un dettaglio può cambiare l’aspetto nel suo insieme e renderlo unico.

Per impreziosire i capelli si può osare con una veletta, un cappello o una spilla lucente. Di grande effetto, su un vestito sobrio, è un unico grande dettaglio luccicante o un unico gioiello di valore.