Quale taglio di capelli scegliere se indossi gli occhiali, il dilemma dopo i 50 anni: ecco alcune idee

Quando si indossano gli occhiali non sempre è facile individuare il taglio giusto di capelli, lo stile perfetto che riesca a coniugare la praticità con l'eleganza. Spesso la montatura scelta risulta importante, a volte appesantisce le linee del viso invecchiando l'espressione.

Per questo motivo un nuovo look di capelli potrebbe rivelarsi necessario, in particolare per illuminare il viso e rinnovare l'immagine di una persona over 60. Ecco le acconciature più interessanti per offrire personalità e stile alla chioma, anche con gli occhiali.

Pettinature, tutto sulla scelta giusta

Per una capigliatura perfetta e per un taglio di capelli alla moda, anche a 60 anni, è bene tenere in considerazione alcuni fattori come la forma del viso, la salute dei capelli, lo stile di vita e anche le tendenze del momento. Non solo, perché può servire sfoltire la presenza di doppie punte o di trattare capelli troppo sfibrati, oppure realizzare un taglio comodo e facile da modellare in poco tempo. Un altro elemento da considerare è la presenza degli occhiali che, in base alla montatura e al modello, possono influenzare il risultato finale.

Per uno stile glamour si parte proprio dalla scelta degli occhiali, seguendo alcune regole base ovvero la montatura deve risultare proporzionata alla larghezza del viso, comoda e confortevole, con uno stile e un tono in linea con i colori che solitamente si indossano, compreso quello dei capelli. La scelta ruota intorno alla forma del viso e si base sulla regola del contrasto, ovvero una montatura con linea opposta a quella del viso e spesso anche dal punto di vista cromatico:

viso tondo , la montatura degli occhiali deve virare su forme rettangolari, squadrate, appuntite così da snellire le linee del volto;

, la montatura degli occhiali deve virare su forme rettangolari, squadrate, appuntite così da snellire le linee del volto; viso quadrato , montatura dalla linea tondeggiante;

, montatura dalla linea tondeggiante; viso triangolare , sta bene con montature ovali o quadrate con profilo tondeggiante;

, sta bene con montature ovali o quadrate con profilo tondeggiante; viso rettangolare , meglio optare per una montatura in linea con il viso così da proporzionarne la lunghezza;

, meglio optare per una montatura in linea con il viso così da proporzionarne la lunghezza; viso romboidale , con montatura ovale o senza bordi per nascondere un po' gli zigomi pronunciati;

, con montatura ovale o senza bordi per nascondere un po' gli zigomi pronunciati; viso ovale, il può fortunato perché ogni montatura è perfetta.

Oltre alla linea anche il colore e lo spessore possono incidere, come anticipato anche in questo caso vale la regola del contrasto. Ad esempio una montatura scura è perfetta per un incarnato chiaro, mentre una dorata, marrone o chiara è l'ideale per un incarnato scuro.

Tutti i tagli di capelli perfetti per gli over 60 che indossano gli occhiali

Indossare gli occhiali può incidere sulla scelta del taglio di capelli, sulla pettinatura più adatta che riesce a coniugare eleganza e praticità, e che può anche valorizzare la forma del viso. Non solo perché c'è chi si fa limitare dall'età scegliendo tagli poco moderni che limitano lo stile finale, indurendo le linee del viso e invecchiando ulteriormente la figura. Per una scelta ottimale è fondamentale chiedere supporto al parrucchiere, che potrà consigliare lo stile più adatto alla propria linea del viso, tenendo conto della presenza degli occhiali. Senza però accantonare le preferenze personali nei confronti di un taglio particolare o di un colore che potrebbe valorizzare il look.

Taglio corto per over 60 con occhiali

Per le donne over 60 che indossano gli occhiali e amano le acconciature corte la scelta stilista ruota intorno a una serie di proposte interessanti, come il Pixie cut con taglio cortissimo sul retro e con ciuffi più lunghi davanti e ai lati. Una linea sicuramente comoda da gestire e modellare con gel o cera per capelli, perfetto sia nella variante con frangia o con ciuffo laterale lungo e un po' scalato. È un taglio, ottimo anche nella versione ondulata, che mette in risalto il viso e gli occhi, per questo la scelta degli occhiali deve virare verso una montatura importante anche se leggera, con lenti grandi. Un altro taglio corto perfetto per le over 60 è il caschetto scalato che dona volume e al contempo morbidezza, facile da gestire e modellare, da abbinare a occhiali dalla montatura grande e leggera. Del resto il caschetto dona subito eleganza e charme, sia nella versione corta che semi lunga con e senza frangia. Struttura il viso, esalta lo sguardo, per questo è perfetto con occhiali dalla montatura extralarge. E per finire il wedge cut una sorta di caschetto molto corto che può risultare più ampio sui lati o aderente al viso. Si sviluppa verso l'alto con frangia laterale per donare volume, ideale per occhiali grandi e tondeggianti.

Taglio medio per over 60 con occhiali

Per chi ama le misure intermedie ecco qualche proposta capelli, a partire dal taglio a onde con lunghezza fino alle spalle e con riga in mezzo. Dona volume, morbidezza e incornicia il viso, perfetto con occhiali dalla montatura fine e leggera. Il caschetto lungo scalato con ciuffi strutturati con il gel garantisce un effetto sbarazzino, naturalmente spettinato ma elegante, da abbinare con occhiali dalla montatura sagomata e leggera. Anche l'opzione caschetto liscio e lungo è molto valida, come lo shag scalato un po' anni '70 super stratificato e spettinato in modo naturale ideale per capelli lisci, mossi o ricci, per un look moderno e dinamico. Da abbinare con occhiali squadrati oppure cat-eye, o in aperto contrasto con lo stile della capigliatura.

Taglio lungo per over 60 con occhiali

Per le donne over 60 il taglio lungo è perfetto sia in versione liscia che leggermente mossa, ottima la variante con frangia a tendina che crea una cornice leggera ed elegante. Anche il lob, long bob, in versione più lunga con capelli scalati oppure onde morbide incornicia il viso con delicatezza.

Si può giocare con la frangia che può essere lunga e laterale, a tendina come accennato oppure regolare o sfilata. L'occhiale e la montatura seguono la forma del viso e i colori dei capelli, in aperto contrasto. Oppure in versione tono su tono, come è solita mostrare Demi Moore con vera classe e modernità.