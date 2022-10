Over e telesoccorso, i 5 migliori modelli per una sicurezza totale e un supporto effettivo

Il servizio di telesoccorso è fondamentale per la categoria over, ideale per garantirgli una vita tranquilla, protetta e qualitativamente adeguata. Non un semplice controllo ma un servizio di verifica e soccorso in caso di bisogno, grazie al pulsante in dotazione presente sul prodotto. Basta premerlo per attivare un avviso presso la centrale operativa collegata, ma anche nei confronti dei numeri di riferimento, spesso di familiari e amici. E infine, non ultimo per importanza, un collegamento diretto con il pronto soccorso di zona. Un supporto indispensabile in caso di forte necessità ma anche un dispositivo che garantisce serenità quotidiana in caso di solitudine casalinga. Ecco i 5 migliori modelli presenti in commercio su Amazon.

Salvavita con GPS di Weenect

Venduto da Weenect ecco il comodo salvavita con GPS integrato, facilmente collegabile al cellulare del familiare di riferimento. In questo modo sarà possibile monitorare gli spostamenti del parente over, così da verificare condizioni anomale o di necessità. Inoltre la presenza di un comodo tasto di emergenza, se premuto, potrà attivare la chiamata di avviso direttamente sul telefono collegato, e grazie all'app di tracciamento. La cronologia degli spostamenti e una batteria a lunga durata, fino a 7 giorni consecutivi, rendono il salvavita Weenect un articolo perfetto e super funzionale. Scopri il prodotto su Amazon.

Opplà di AnteaMED

Distribuito da AnteaMED ecco Opplà, il comodo dispositivo GSM di soccorso con localizzazione satellitare utile in caso di bisogno e per la sicurezza personale. Dotato di GPS, resistente all'acqua, si avvale di un tasto SOS con chiamata telefonica ciclica diretta verso 3 numeri telefonici. La comunicazione è facilitata anche in casi di situazioni di bisogno, con audio bidirezionale in viva voce. È possibile monitorare gli spostamenti della persona con il dispositivo in dotazione, grazie alla comoda app facilmente scaricabile sul proprio cellulare. Scopri il prodotto su Amazon.

Salvavita Seremy a bracciale

Leggero come un orologio da polso il salvavita della Seremy è particolarmente semplice da utilizzare. Rapido, già configurato e con tasto SOS grande e di facile utilizzo, il bracciale salvavita è una vera novità in fatto di sicurezza per gli over. Il GPS integrato si attiva subito, il servizio trasmissione dati e APP Seremy per il monitoraggio da remoto sono già inclusi per la durata di un anno. Il bracciale si può indossare ovunque, anche in acqua, e consente di monitorare chi lo indossa,compresi il battito cardiaco, il numero di passi e anche le eventuali cadute. Scopri il prodotto su Amazon.

Vero + di Vebiro

Un articolo piccolo e maneggevole, verà qualità per il telesoccorso Vero+ di Vebiro perfetto per persone fragili e con necessità. L’articolo è resistente aIl'acqua, fornisce la localizzazione satellitare della persona che lo indossa e funziona con microSIM GSM 2G, 900/1800 MHz. L'allarme può essere manuale, attraverso la comoda pressione del tasto SOS, e automatico, in caso di caduta accidentale, la sensibilità del sensore di caduta è liberamente configurabile su una scala di 9 valori. La programmazione è semplice, con durata della batteria fino a sette giorni e la possibilità di ricarica su base con "docking station" inclusa. Scopri il prodotto su Amazon.

Help Alarm di Beyond

Prodotto da Beyond ecco Help Alarm, il dispositivo per telesoccorso sicuro ed efficace, di grande utilità. Molto facile e intuitivo, è un prodotto che si installa e configura rapidamente, con combinato telefonico e due comodi telecomandi utilizzabili anche a 30 metri di distanza. Si collega facilmente alla rete telefonica e si possono memorizzare tre numeri di emergenza, che si attivano in caso di bisogno. Semplicemente premendo il tasto SOS dal telecomando. Help Alarm è dotato di vivavoce bidirezionale, oltre a due telecomandi: uno da polso e l'altro da collo. Quest'ultimo può essere indossato anche sotto la doccia. Scopri il prodotto su Amazon.