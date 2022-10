Torta per festeggiare i 60 anni di un uomo

Un compleanno è sempre un'occasione speciale ma il sessantesimo lo è ancor di più, specie per un uomo. E dunque, quale miglior modo di festeggiare se non con una torta realizzata a regola d'arte? La number cake – "torta numero" – è sicuramente tra quelle più in voga tra gli over. Oltre ad essere particolarmente scenografica, si può personalizzare e arricchire con svariati elementi decorativi.

La "torta numero" per i 60 anni

La number cake si realizza con una base di pasta frolla o sablé a cui viene conferita la forma di un numero. In questo caso, trattandosi del sessantesimo compleanno di un uomo, quella del 60. La farcia, invece, è discrezionale: può essere neutra, come una crema chantilly, oppure una ganache montata al cioccolato. Quanto alle decorazioni, sono il vero fiore all'occhiello di questa torta tanto buona da gustare quanto bella da vedere. Insomma, il colpo d'occhio è garantito.

Ingredienti per la base di pasta frolla

250 grammi di burro;

180 grammi di zucchero;

4 tuorli;

400 grammi di farina 00;

scorza di limone grattugiata:

un pizzico di sale.

Preparazione

La pasta frolla si realizza in pochi, semplicissimi passaggi. All'interno di una ciotola si unisce il burro freddo, tagliato a tocchetti, con la farina. Quindi si procede con il metodo della "sabbiatura" sfregando, cioè, gli ingredienti tra le mani fino ad ottenere una consistenza sabbiosa. Dunque si aggiungono al composto anche le uova, la scorza di limone e lo zucchero. A questo punto, bisogna impastare fino a formare un panetto liscio e compatto (basta una manciata di minuti) che dovrà essere riposto in frigo, avvolto nella pellicola alimentare, per almeno 2/3 ore.

Quando l'impasto si è rassodato, bisogna dividerlo in quattro parti uguali: due serviranno per ricavare il numero "6"; le restanti altre per lo "0". Per ottenere delle sagome più o meno precise, servitevi di un foglio di carta modello alimentare delineando con una matita i numeri desiderati. Lo spessore di ciascuna base dev'essere di circa 5/6 millimetri. Cuocere in forno preriscaldato a 180° fino a doratura (10/12 minuti) e poi lasciare raffreddare a temperatura ambiente.

Ingredienti per la crema

500 grammi di panna fresca non zuccherata;

400 grammi di mascarpone;

60 grammi di zucchero a velo;

100 grammi di gocce di cioccolato.

Preparazione

La preparazione della crema è semplicissima. Bisogna unire tutti gli ingredienti all'interno di una ciotola e frullare fino ad ottenere un composto denso, soffice e spumoso. A questo punto si incorporano alla farcia anche le gocce di cioccolato. Per non rischiare di "smontare" la preparazione è meglio servirsi di una spatola in silicone. Lasciare raffreddare in frigo per almeno un paio d'ore.

Decorazioni e composizione della "torta numero"

Decorazioni (a piacere)

Meringhe;

Amaretti;

Amarene candite;

Scaglie di cioccolato.

Composizione

Inserire la crema in una tasca da pasticceria e disporre due basi di pasta frolla su un vassoio di servizio. Distribuire la farcia a ciuffetti ravvicinati su ciascuna sagoma, quindi ricoprire con le altre due rimanenti. Formare dei ghirigori con la crema sulla superficie e decorare a piacere con le meringhe, gli amaretti, le scaglie di cioccolato e le amarene candite. Lasciare raffreddare la "torta numero" in frigo per una notte. Si conserva per due giorni.