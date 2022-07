Torta di mele leggera e golosa, da preparare con i nipoti

Torta di mele leggera e salutare da offrire ai nipoti? Preparare un dolce goloso, ma con poche calorie, è possibile, una soluzione invitante anche per i senior più attenti al benessere personale. Scegliere accuratamente ingredienti e prodotti è il modo più facile per realizzare pietanze e ricette piene di gusto ma anche a basso impatto calorico. Una necessità per il benessere del corpo, in particolare se si soffre di patologie o problematica di salute come il colesterolo alto.

Ad esempio una torta di mele senza burro o prodotti troppo elaborati è l'ideale per una merenda golosa ma light. Partendo dalla scelta della tipologia di mela da utilizzare, meglio se dall'azione benefica come le Red Delicious o le Stark. Da acquistare sode e mature al punto giusto, così che possano garantire sapore perdendo lo zucchero di troppo durante la cottura.

Torta di mele amiche del benessere, trucchi e ricette

Preparare una torta di mele dolce e gustosa è la soluzione perfetta per una merenda piena di bontà ma anche di benessere. Basta mettere in pratica qualche soluzione o strategia culinaria utile a ridurre il quantitativo di calorie e di zuccheri, preferendo ingredienti bilanciati o anche integrali. Come accennato le mele Red Delicious, le Stark sono la scelta giusta per una torta di mele leggera, ma anche le Granny Smith dal gusto più acidulo e con meno zuccheri sono perfette ma da assumere con moderazione in caso di diabete.

Sicuramente da provare la combinazione con farine di tipo integrale come quelle al kamut, di grano saraceno, sicuramente meno caloriche e ricche di fibre, di sali minerali e di elementi nutritivi. Per una ricetta perfetta è bene eliminare il burro in favore dell'olio (di semi vari o di arachidi), oppure sostituire il latte con l'acqua così da aumentarne la sofficità e morbidezza. Ecco gli ingredienti per una torta perfetta:

1 chilo di mele

1 tazza di latte intero o parzialmente scremato

1 uovo fresco da allevamento biologico

1limone

150 grammi di farina 00 oppure integrale

4 cucchiai di zucchero meglio se di canna

lievito

sale e cannella in polvere q.b.

zucchero a velo

a piacere mandorle a scaglie

Si inizia con il lavare e sbucciare le mele, eliminando semi e torsolo, tagliandole a cubetti e a fette sottili, per poi spremere il limone in una ciotola, insaporendo il tutto con una spolverata di cannella. Si procede immergendovi le mele a pezzetti mentre in una seconda ciotola capiente si mescolano farina e un pizzico di sale. Per garantire maggiore sofficità si versano in una piccola ciotola l'uovo e lo zucchero, lavorandoli con lo sbattitore elettrico e a parte si scioglie il lievito nel latte precedentemente scaldato.

Si procede incorporando il tutto nella ciotola con farina e sale e aggiungendo a piacere una spolverata abbondate di cannella. Si può lavorare il composto con lo sbattitore elettrico per poi incorporare le mele a cubetti, versando il composto in uno stampo a cerniera, precedentemente foderato con carta da forno inumidita con un goccio d'olio. Si rifinisce il tutto disponendo sulla superficie le mele tagliate a fetta, ricoprendole con una spolverata di cannella e di zucchero di canna e, a piacere, mandorle a scaglie. Si procede quindi alla cottura per circa 50 minuti a 180 gradi in forno statico. Una volta pronta la torta si spolverizza con zucchero a velo. Per una torta più leggera è possibile utilizzare l'acqua al posto del latte e un goccio di olio di semi.

Mele, tutte le proprietà per la salute

Per trarre benefici dall'assunzione delle mele è importante sceglierle con cura: meglio se bio, di stagione e alla giusta maturazione. Sono frutti ricchi di proprietà salutari quali sali minerali, come ferro, potassio, fosforo, magnesio e anche calcio. Vitamine A e C, acido citrico e acido malico, fruttosio ma anche di pectina, ovvero una fibra alimentare solubile molto utile per la salute personale. È la buccia a contenerne il quantitativo maggiore, un toccasana per agevolare un buon transito intestinale e per chi soffre di diabete, perché riduce la risposta glicemica post prandiale.

Poco caloriche le mele svolgono un'azione antiossidante e protettiva, contrastando molte problematiche quali colite, stitichezza, gastrite, dolori reumatici e ritenzione idrica. Uno snack spezzafame ma anche un ingrediente benefico per realizzare dolci, conserve, biscotti da preparare con i nipoti senza eccedere con zuccheri e calorie. Da servire con del succo di frutta o smoothie creati personalmente.