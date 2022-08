Come festeggiare 70 anni di matrimonio

Festeggiare 70 anni di matrimonio non è certo un'occasione che capita tutti i giorni. Anzi. Si tratta di una ricorrenza davvero speciale e che, pertanto, merita di essere celebrata a regola d'arte. Del resto, le nozze di ferro – definite tali ad elogio di un legame imperituro e indissolubile - sono un vero e proprio traguardo di coppia, più unico che raro, nonché un momento di gioia da condividere con i propri cari.

Il rinnovo delle promesse

Ci sono diversi modi per poter festeggiare il 70esimo anniversario di nozze. Nel caso in cui si tratti di una unione benedetta, si può scegliere di rinnovare le promesse in chiesa, magari proprio nella stessa parrocchia dove è stato celebrato il matrimonio storico.

Il rituale è quello previsto per le nozze tradizionali. Dunque ci saranno dapprima alcune letture dai testi sacri poi, si procederà con la benedizione delle fedi e le formule di rito. Chiaramente il rinnovo delle promesse non ha alcun valore legale pertanto i coniugi non dovranno firmare alcun registro né è richiesta la presenza di testimoni.

Anche il rito civile può essere ripetuto. In tal caso, la cerimonia può essere celebrata anche da un parente o da un conoscente della coppia. La location è a discrezione dei festeggiati così come la formula da recitare a sugello dell'unione rinnovata.

I festeggiamenti

Un matrimonio è soprattutto un momento di gioia e convivialità. Dunque, anche in occasione del 70esimo anniversario, non può mancare il tradizionale banchetto nuziale. Anzi, Considerando l'età degli sposi, che probabilmente avranno superato entrambi abbondantemente la soglia dei 60 anni, i festeggiamenti sono assolutamente irrinunciabili.

L'ideale sarebbe organizzare un pranzo o un buffet casalingo che raduni tutta la famiglia, dai figli ai pronipoti. Se l'appartamento dispone di un giardino o una terrazza, si può allestire anche un grazioso table setting, magari utilizzando una bella tovaglia ricamata sui cui adagiare fiori, candele profumate e confetti.

La wedding cake non può di certo mancare. Sarebbe carino riproporre la torta nuziale del matrimonio storico rivisitata – perché no – in chiave moderna. In alternativa, si può optare per il classico cadeau di pasticcini senza dimenticare quelli di maggior gradimento per i festeggiati.

Cosa regalare e altri consigli

Quanto al regalo, ci si può davvero sbizzarrire. Considerando che si tratta di "nozze di ferro" – mica un traguardo da poco – occorre omaggiare la coppia con qualcosa di davvero prezioso. E cosa lo è più di un ricordo? Un album di fotografie, contente le istantanee dei momenti più emozionanti condivisi insieme, sarà di certo gradito ai festeggiati.

In alternativa si può regalare un soggiorno (anche di breve durata) in un centro termale oppure in una spa. Fiori e piante simboliche delle unioni durature sono sempre un'ottima idea.

Infine, un appunto sulle bomboniere. L'idea di lasciare agli invitati un ricordo della giornata trascorsa insieme può essere carina. Non necessariamente, però, bisogna riversare su gingilli e oggetti decorativi. Del resto, il traguardo del settantesimo anniversario di matrimonio è già di per sé memorabile.