Torta per la festa del papà da cucinare con i bambini

Quando arriva la festa del papà, per tante famiglie fervono i preparativi più vari. Ci sono bambini che preparano lavoretti a scuola, imparano una poesia e la recitano durante il pranzo del 19 marzo di fronte a tutta la famiglia riunita a tavola. Altri si orientano per un’attività da svolgere insieme ai figli, come una partita di pallone o un’escursione.

Ci sono poi i nonni, che magari coinvolgono i nipoti in qualche sorpresa per la festa del papà, come per esempio preparare una torta non troppo difficile, anche se magari dal procedimento un po’ lungo: niente paura, significherà trascorrere un po’ più di tempo di qualità insieme e i più piccoli impareranno qualcosa divertendosi.

Gli elementi tipici della festa del papà

I bignè di San Giuseppe fatti con la pasta choux

Che si tratti della festa del papà o della mamma, c’è un elemento costante che ricorre: l’amore. E cosa più di un cuore può simboleggiare l’amore? Può apparire anche trito e ritrito, ma le proposte di attività da svolgere con i bambini devono essere semplici e anche la stilizzazione (o lo stereotipo) di un sentimento può starci: avranno tutto il tempo per approfondire mano a mano che cresceranno.

La tradizione italiana possiede poi due dolci per la festa del papà il cui impasto è identico: le zeppole e i bignè di San Giuseppe, le prime fritte e i secondi cotti in forno. Entrambi però si realizzano con la pasta choux, che verrà utilizzata come decorazione in questa torta per poter disegnare dei cuori con l’impasto.

Gli ingredienti della torta per il papà

Per la base:

300 grammi di farina 00

150 grammi di zucchero

80 grammi di burro

1 bustina di lievito istantaneo

3 uova

Latte

Per la copertura:

200 grammi di panna spray

200 grammi di cioccolata fondente

Granella di nocciole

Per la crema:

1 cucchiaio di farina 00

1 cucchiaio di zucchero

250 grammi di latte

1 uovo

Per la decorazione:

75 millilitri di acqua

75 grammi di farina 00

1 cucchiaino di zucchero

50 grammi di burro

1 pizzico di sale

2 uova

Come si realizza la torta per la festa del papà

La prima parte della ricetta consiste nel prendere tutti gli attrezzi che possono servire, per tenerli a portata di mano: una ciotola capiente, tre pentolini, una leccarda da forno, la carta forno, una sac a poche, una teglia a cerniera.

Poi si passa a preparare e cuocere la pasta choux. In un pentolino si versano l’acqua, lo zucchero, il burro e il sale. Quando l’acqua sta per giungere a ebollizione, si versa la farina e si spegne il fornello, amalgamando il tutto. La pentola va poi rimessa sul fuoco a fiamma bassa, e l’impasto deve essere mescolato finché non raggiunge una consistenza tale da staccarsi dalla padella. Si lascia quindi raffreddare l’impasto su un tagliere e si incorporano le uova una per volta. Dopo aver ricoperto la leccarda con un foglio di carta forno, si mette l’impasto nella sac a poche e si disegnano dei cuori sulla carta forno: vengono cotti in forno preriscaldato a 180°C per circa 10 minuti o finché la loro superficie non diventa dorata.

Si passa poi a preparare la base. In una ciotola, si mescolano con un cucchiaio la farina, lo zucchero, il lievito, per poi aggiungere il burro dopo averlo sciolto e le uova. A piacimento, se la consistenza dell’impasto è ancora troppo sgranata e poco omogenea, si versa un po’ di latte e si amalgama, finché non si ottiene un composto morbido ma non liquido. Il composto si mette nella teglia a cerniera dopo averla imburrata e la base si cuoce per 45 minuti in forno preriscaldato a 180°C.

Intanto si prepara la crema. Nel secondo pentolino si mescolano la farina, lo zucchero, l’uovo e il latte a filo. Si mette il pentolino sul fornello e si mescola con un cucchiaio, all’inizio di tanto in tanto, poi sempre più capillarmente, finché la crema non si addensa. Si taglia in due la base con un grande coltello, si bagnano le due parti con un po’ di latte e si stende la crema, richiudendo poi le due falde del dessert.

Nel terzo pentolino, si fa sciogliere a fuoco basso la cioccolata fondente, che poi viene mescolata alla panna spray per ottenere una ganache. Il composto viene versato sulla superficie della torta e il bordo viene decorato con della granella di nocciole, mentre al centro vengono posti i cuori di pasta choux precedentemente cotti in forno.