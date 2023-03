8 lavoretti fai da te per la festa del papà

Il 19 marzo è alle porte ed è giunto il momento di prepare un regalo creativo per celebrare la festa del papà, ma anche l'occasione giusta per lavorare al fianco dei nipoti. Dare sfogo alla voglia di decorare, tagliare e incollare è la via migliore per realizzare un oggetto unico, personalizzato e a basso costo. Un modo divertente ed entusiasmante, in grado di gratificare i nipoti che così potranno preparare un regalo davvero origianale.

Lavorare insieme è la soluzione perfetta per trascorrere del tempo di qualità con i bambini, dando libero sfogo a idee interessanti per realizzare regali creativi, all'insegna del fai da te più sfrenato, ma che risultino belli e principalmente utili. Ecco le otto idee più interessanti.

Tazza decorata con pennarelli per ceramica

Facilissima da realizzare basta procurare una tazza mug bianca, anche vecchia, della plastica adesiva trasparente o colorata, matita, forbici e dei pennarelli per ceramica. Lavate accuratamente la tazza e disegnate, sul retro della plastica adesiva, le lettere che compongono la parola "papà" o "dad". Ritagliate con cura e ricomponetele sulla parte anteriore della tazza, facendo aderire perfettamente la pellicola adesiva alla superficie. Decorate la tazza con i pennarelli per ceramica realizzando tanti puntini, oppure dei cerchi piccoli di colori differenti, o ancora delle righe verticali di spessore vario fino ai fiori stilizzati. Lasciate asciugare, eliminate la pellicola e fissate il colore riponendo la tazza in forno per 30 minuti a 160 gradi.

Portapenne con mollette

Un classico che non stanca mai, è il portapenne decorato con mollette da realizzare utilizzando un barattolo di latta. I nonni possono supportare queste operazioni lavando il barattolo, eliminando la parte tagliente e piegandola internamente con le pinze. Basta decorare le mollette con colori acrilici divertenti, magari scegliendo toni estivi, oppure dei classici pois o anche rivestendole con washi tape dai colori vivaci. Si fissano verticalmente al barattolo con l'aiuto di qualche goccia di colla a caldo, rifinendo con uno spago e una piccola etichetta personalizzata realizzata con carta da pacco.

Biglietto personalizzato

Una proposta semplice da realizzare, magari da abbinare a una piccola creazione culinaria come un semplice pancake per la colazione. Ecco un simpatico e buffo biglietto personalizzato per la festa del papà, da creare recuperando un foglio di cartoncino bianco sul quale disegnare un rettangolo di 35x20 centimetri. Per poi tagliarlo, piegarlo a metà per ottenere la sagoma del biglietto e decorare la parte anteriore con i pennarelli. Si possono disegnare occhi, bocca e naso con il pennarello nero, stilizzandoli facilmente. Rifinendo la parte bassa con un motivo a onde e linee azzurre o verdi, per completare incollando due foglie secche: il gioco è fatto.

Porta chiavi-bacheca in sughero

Un progetto davvero simpatico e utile, il tutto realizzabile recuperando un vecchio sottopentola di sughero di forma circolare. Su un foglio bianco si possono disegnare un paio di occhiali, un papillon e dei baffi, oppure recuperare in rete stampandoli e ritagliandoli. Si fissano sul cerchio di sughero con poca colla a caldo, così da ricreare un volto. Sul retro di può applicare un gancio per quadri e appendere il tutto al muro dell'ingresso, e utilizzare il dono come comodo portachiavi.

Segnalibro in legno

Se durante l'estate avete conservato tanti stecchi dei legno per ghiacciolo è giunto il momento di utilizzarli, basta dipingerli singolarmente con tempere all'acqua dalle tonalità fresche. Stendendo il colore su un lato e attendendo che sia asciutto prima di colorare il retro. Si completa disegnando su un cartoncino la sagoma preferita, magari un soggetto legato alle passioni del papà come ad esempio una macchina, un cappello, una cimabella e molto altro. Si colora, ritaglia e incolla per rifinire il segnalibro.

Il box delle sorprese

Un simpatico box sopresa per il papà appasionato di cibo, semplice da creare recuperando una vecchia scatola di cartone da rivestire con carte allegre. Per poi riempire il fondo con della paglia di recupero o con delle striscioline di carta di giornale, ritagliate con le forbici. All'interno si possono comporre vari box golosi, ad esempio accostando dei biscotti fatti in casa con una serie di mini marmellatine, un succo goloso, frutta fresca e una brioche per la colazione. Ma la scatola si può comporre anche con dei tramezzini fatti in casa, una bevanda e delle noccioline, oppure creando un simpatico kit da sgranocchiare per allentare la tensione durante la partita.

Quadretto decorativo personalizzato

Con l'aiuto dei nonni si può realizzare un quadretto davvero unico, basta scattare tante foto dei nipotini con facce buffe ed espressioni simpatiche. Il tutto mentre sorreggono tra le mani alcune lettere utili a comporre la scritta "ti voglio bene papà" oppure "papà sei il mio eroe". Basta poi realizzare un collage da stampare su carta fotografica, incorniciando il tutto in un quadretto in misura.

Libretto regalo

Con del cartoncino di recupero si possono realizzare tanti mini foglietti da comporre in una sorta di piccolo libro o blocchetto, dove disegnare o scrivere una serie di doni da condividere. Ad esempio una giornata da trascorrere insieme al parco, 30 minuti di pisolino da condividere sulla poltrona, una gita in campagna, la preparazione di una colazione, 10 minuti di massaggi e coccole e molto altro ancora.