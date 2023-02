Trucchi di carnevale per bambini, colorati e sorprendenti

Carnevale fa rima con colori, maschere, giochi e creatività. Se in questo periodo dell’anno “ogni scherzo vale”, è anche vero che è questo il momento giusto per dare sfogo alle proprie abilità artistiche. Abilità che bisogna necessariamente coltivare se in casa si hanno bambini piccoli.

Ecco dunque qualche idea per realizzare i trucchi da abbinare ad alcuni dei più gettonati costumi carnevaleschi. Tutto ciò che occorre, oltre ad una buona dose di fantasia, sono gli strumenti specifici, vale a dire dei buoni colori per la pelle delicata del viso dei bambini.

Bisogna tenere presente, in via generale, che è meglio usare prima i colori chiari e quelli scuri e che, in caso di stesura di più tinte, è bene lasciare asciugare uno strato prima di procedere con il successivo.

Batman, l’eroe di Gotham City

L’uomo pipistrello è un sempreverde probabilmente da quando il personaggio è stato inventato. Non passa festa di carnevale senza vedere svolazzare qualche mantello nero tra coriandoli e stelle filanti.

Il trucco in questo caso è molto semplice da realizzare. Il colore di base è il nero, da abbinare, se piace, al giallo o al grigio.

I più esperti possono disegnare a mano libera sul volto del bambino, all’altezza degli occhi, una mascherina a forma del simbolo del supereroe, un pipistrello stilizzato. Prima occorre effettuare il disegno e poi riempirlo con il nero. In questo caso una spugnetta aiuta a stendere uniformemente la tinta. Qualora non si sia sicuri di realizzarlo in maniera apprezzabile, è possibile aiutarsi con uno stencil o una mascherina in cartoncino da ritagliare precedentemente, in modo da tracciarne poi semplicemente la sagoma sul volto.

Con il giallo oppure con il grigio è possibile dare luce al contorno della maschera dipinta. Con il grigio si può anche dare qualche tocco di tridimensionalità all’opera, tracciando qualche linea qua e là. Così Batman sarà perfetto.

Un carnevale da tenera ape

L’ape è amata soprattutto dai più piccoli, anche se, come si sa, a Carnevale non ci sono limiti. In questo caso ci si può davvero sbizzarrire, a patto che i colori base siano il nero e il giallo.

Un’idea è colorare tutta la faccia di giallo, truccando di nero il contorno degli occhi e disegnando delle piccole antenne sulla fronte.

Un’altra ipotesi consiste nel realizzare una mascherina gialla lungo la fascia degli occhi, abbellendola con strisce e ghirigori neri. In entrambi i casi è possibile aggiungere anche il disegno di una piccola ape su una o entrambe le guance.

Il costume da tigre per i più avventurosi

Forza, regalità, velocità: la tigre esprime questo. Ma per prendere davvero alla sprovvista i propri amici occorre un trucco adeguato.

Bisogna quindi armarsi di tre colori, l’arancio, il nero e il bianco. In primo luogo bisogna dipingere tutta la faccia di arancione. Per dare volume, al centro del viso e sul naso si può dare una passata più chiara, con del giallo. La stesura del colore non deve essere perfetta, ma deve simulare il pelo del felino.

Con il bianco si vanno a creare i “puntaspilli” della tigre: il colore va steso tra il labbro superiore e il naso fino a farlo sconfinare sulle guance.

Il tocco finale sarà dato dal nero con cui dovrà essere coperta la punta del naso. Con questo colore occorrerà disegnare alcuni puntini sulla parte bianca: da questa zona partiranno anche i baffi della fiera. Infine via libera alle strisce nere su guance, mento, fronte e contorno occhi.

Abile come un vero ninja

Un ninja che si rispetti deve sapersi mimetizzare nell’ombra. Il trucco deve quindi essere di conseguenza.

Anche in questo caso realizzarlo è abbastanza semplice. Occorre stendere il nero su tutto il viso, lasciando libera solo la fascia degli occhi e una striscia sulla fronte: si creerà così un passamontagna dipinto.

Successivamente sulla fronte, la striscia lasciata libera dal nero andrà colorata di rosso o della tinta che più piace in modo da simulare un nastro stretto intorno alla testa. La fascia potrà essere abbellita al centro da un medaglione di altro colore.

Atletici come Spiderman

Altro intramontabile costume di carnevale è quello dell’uomo ragno. I maschietti soprattutto ne vanno pazzi.

Per un effetto sorprendente, l’intero viso deve diventare rosso, ad eccezione della zona intorno agli occhi. Quest’ultima, che dovrà avere la forma di una goccia allungata (una per ciascun occhio), dovrà essere riempita con del bianco e contornata di nero.

Sempre con il nero si dovranno poi disegnare, sopra l’area precedentemente colorata di rosso, i fili della ragnatela. Dallo spazio tra i due occhi si fanno partire linee rette a raggera su tutto il viso. Queste dovranno poi essere congiunte da linee ondulate fino a formare quella sorta di quadrettatura che contraddistingue la maschera di Spiderman.

In mezzo alla fronte, per i più abili, si può disegnare un ragno nero.

In alternativa, il trucco può arrivare a metà volto, lasciando libera quindi la parte bassa dello stesso.