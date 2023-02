Over, costumi di Carnevale fai da te per bambini

Carnevale e creatività, la combinazione perfetta per festeggiare in pieno stile realizzando personalmente gli abiti della festa per i nipotini. Costumi di grande effetto, preparati con le proprie mani magari riutilizzando stoffe, carte e materiali di riciclo. Facendosi ispirare dalle tendenze del momento, oppure seguendo le tante proposte suggerite dalla rete prodiga di spunti e soluzioni perfette per gli appassionati di fai da te. Ne sanno qualcosa i senior più creativi, pronti con ago, filo, colla e forbici per realizzare i desideri dei tanti nipoti e magari proprio con il loro aiuto. Ecco le soluzioni più divertenti e inusuali.

Costume da lumaca

È una proposta davvero facile da realizzare e bella da vedere, parliamo del costume lumaca da sfoggiare per la festa di Carnevale. Si può realizzare con la carta da pacco, acquistandola in fogli maxi dai quali ricavare strisce lunge quanto l'altezza e larghe almeno 20 centimetri. Partendo dalla prima striscia si accartoccia e si arrotola su se stessa per ottenere una sorta di salsicciotto, per poi torcerlo ulteriormente su se stesso. Per dare la forma della conchiglia si parte fissando l'estremità iniziale con del nastro di carta adesiva, continuando ad arrotolare, creando una sorta si girella. Si procede in questo modo aumentando il volume e fissandovi sopra altri giri di carta da pacco arrotolata. Raggiunto il formato desiderato se ne crea un'altra simile, che andrà incollata alla prima così da ottenere la struttura finale della conchiglia. Per indossarla si taglia dal cartone spesso un quadrato di circa 25 centimetri per lato, dove incollare due strisce di fettuccia che fungeranno da spallacce pari a quello dello zaino. Si completa incollando la conchiglia sull'altro lato del cartone. Per le antenne si creano due mini torciglioni di carta da pacco, da incollare sopra un cerchio rifinendole con due palline morbide dipinte di giallo. Per completare il costume si può indossare un total look color sabbia o beige.

Costume da Mercoledì

Un must have, perfetto con le tendenze del momento. Il look ispirato da Mercoledì della famiglia Addams è facile da replicare, basta indossare un outfit total look nero. Meglio un abitino nero con mini decori bianchi, oppure un cardigan sopra una camicia bianca, con gonna nera abbinata anche in tulle. Completano il tutto i collant di lana e le scarpe nere. La piccola Mercoledì sfoggia due treccine laterali con riga centrale, fermate con due nastrini ovviamente neri.

Costume confezione di popcorn

Basta recuperare una scatola grande di cartone eliminando le alette di chiusura, superiori e inferiori. Si taglia la parte superiore ricreando l'orlo classico del sacchetto di popcorn, si dipinge tutto con la pittura bianca all'acqua. Una volta asciutta, si realizzano le strice verticali dipinte di rosso. Si completa con la scritta "popcorn" sagomandola in un avanzo di cartone. Per indossare il costume si fissano internamente due strisce di stoffa rossa che, appoggiandosi sulle spalle, permetteranno al bambino di muoversi agilmente. Per creare i popcorn si accartocciano dei fogli di carta velina bianca replicando la forma degli stessi, si dipingono internamente con piccoli tocchi di pittura gialla. Per poi incollarli sul bordo superiore della scatola, con poche gocce di colla a caldo.

Costume nuvola di pioggia

Un progetto veloce da realizzare si tratta della nuvola effetto pioggia, basta recuperare un cappello di plastica o di carta con struttura a bombetta. Si ricopre tutta la parte superiore con del biadesivo dove applicare dell'ovatta di cotone o, in alternativa, della carta velina bianca appallottolata. Per ottenere le gocce di pioggia si fissano sulla parte interna del capello, con biadesivo o una goccia di colla a caldo, dei fili di lana azzurra di altezze diverse, ritagliando dal pannolenci le sagome a goccia che si incolleranno sui fili stessi, a coppie di due, e con poca colla a caldo. Completa il look un outfit composta da maglia e pantaloni blu o neri e stivali da pioggia, magari gialli.