True crime, i libri imperdibili per chi ha superato i 60 e ama i misteri

Film, serie e libri true crime: da alcuni anni proliferano sempre più opere di questo tipo. A volte si tratta di opere d’ispirazione o invenzione che però attingono a fatti realmente accaduti, altre volte si tratta di saggi di inchiesta realizzati da addetti ai lavori: qui una selezione di volumi true crime che potrebbero appassionare gli over 60 amanti del mistero.

Nell’ultimo decennio, in particolare sul fronte letterario, l’offerta in termini di letture si è diversificata moltissimo. Si va dal racconto Un bel matrimonio di Stephen King, ispirato alla vicenda reale del serial killer Dennis Rader, alle storie vere con valenza letteraria come La città dei vivi di Nicola Lagioia e Il Mostro di Milano di Fabrizio Carcano, fino a saggi come I mostri di Ponticelli di Giulio Golia e Francesca Di Stefano, o ancora scritti dal punto di vista di sopravvissuti, dei loro famigliari o di anche di condannati che hanno finito di scontare la propria pena.

L’ultimo sguardo di Yara

Il giornalista Giovanni Terzi ha affrontato in L’ultimo sguardo di Yara una questione cruciale per l’opinione pubblica: esistono altre piste valide nella soluzione dell’omicidio di Yara Gambirasio? Terzi entra nella vicenda raccogliendo in maniera completa una cronologia della vicenda e delle indagini, dando voce al condannato con sentenza passata in giudicato Massimo Bossetti, ponendo interrogativi e fornendo descrizione dettagliata di tutti i personaggi di cui si parlò all’epoca, e infine immaginando come Yara abbia guardato negli occhi il suo assassino (da cui il titolo).

La banda dell’arancia meccanica

Il nuovo romanzo di Massimo Lugli si intitola La banda dell’arancia meccanica e prende spunto, come si può immaginare, dal gruppo criminale che terrorizzò la “Roma bene” a cavallo degli anni ’70 e ’80, tra rapine, aggressioni, stupri e torture, “ ultraviolenza ” per usare un termine legato al film e al romanzo che avrebbero “battezzato” il fenomeno. Come sempre accade nei romanzi di Lugli però, la vicenda reale è molto diversa da quella letteraria, per cui è fondamentale spulciare fino all’ultima pagina per sapere come il libro va a finire.

Non smetterò mai di cercarti

Chiara Tramontano è la sorella di Giulia Tramontano, la giovane che nel maggio 2023 fu uccisa all’ottavo mese di gravidanza, e per il cui femminicidio è stato ritenuto colpevole in primo grado il compagno Alessandro Impagnatiello. In Non smetterò mai di cercarti, l’autrice traccia un ritratto della sorella: un memoir importante il suo, perché purtroppo le vittime non possono aver voce se non attraverso il racconto di chi le ha davvero amate.

Cercando Emanuela

Il rapimento di Emanuela Orlandi è avvenuto nel giugno 1983: da allora questo è diventato uno dei più grandi misteri d’Italia. È l’oggetto di questo volume, Cercando Emanuela, scritto dalla legale Laura Sgrò, che segue la famiglia Orlandi nella sua ricerca della verità: da decenni c’è una famiglia che non si arrende e le informazioni da conoscere per capire meglio la vicenda sono tante.

Il delitto di Saman Abbas

Saman Abbas avrebbe voluto essere un’“Italian girl”, come si faceva chiamare sui social: parte da questo la narrazione del giornalista Giammarco Menga che ne Il delitto di Saman Abbas traccia l’intero percorso di indagini, giudiziario ma anche umano, che ha caratterizzato questa vicenda di omicidio in famiglia.

Io, bambino zero

Ha scosso tutta Italia la vicenda dei “Diavoli” della Bassa Modenese. Per la prima volta la parola va a uno degli ex bambini di allora, il cosiddetto “bambino zero”, ovvero Davide Tonelli Galliera, che ha scritto Io, bambino zero per raccontare il clima, le cause e le conseguenze dell’essere strappato dalla propria famiglia d’origine con false accuse.

Le foto che hanno segnato un’epoca - Cronaca nera

Questa lista termina con una miscellanea illustrata: Le foto che hanno segnato un’epoca - Cronaca nera di Roberto Vitale. La copertina è già eloquente, con un terrorizzante acquerello che ritrae uno dei più spaventosi serial killer della storia, ossia John Wayne Gacy.

Vitale esplora storie di cronaca nera avvenute in Italia e in altre nazioni, accompagnandone le immagini ormai storiche (e in apertura di capitolo qualche collage): dai serial killer più celebri alla scomparsa di Elisa Lam o Ylenia Carrisi, fino alle Bestie di Satana a al duplice omicidio-suicidio del wrestler Chris Benoit.