Tuta elegante, cosa scegliere tra tinta unita o fantasia. I modelli per le over 50

Ascolta ora 00:00 00:00

Come alternativa al classico abito da cerimonia per la primavera estate 2025 le fashioniste consigliano vivamente di indossare la tuta elegante.

È un capo glamour che molto spesso viene sottovalutato e invece trasuda femminilità che si mescola al comfort e all’alta vestibilità di questo indumento. È la soluzione ideale per chi vuole sfoderare un look elegante ma comodo allo stesso tempo.

Da abbinare con accessori originali e di stile come micro pochette e sandali gioiello. A seconda del proprio stile ne troviamo di tante tipologie, tessuti e dettagli diversi. La tuta elegante è molto amata perché sta bene ad ogni silhouette e ad ogni età.

Scopriamo quali sono i modelli più amati dalle over 50 e quale scegliere.

Jumpsuit monocromatica per slanciare la figura

È un modello di tuta elegante che sta bene alle silhouette più esili. Le fashioniste la consigliano per far sembrare più alte. Per godere di questo effetto si consigliano i toni neutri monocromatici come il bianco, il vero o il beige. Il dettaglio che fa la differenza è un foulard o una cintura da legare in vita.

Con scollo halter per un tocco altamente sexy

È un capo che si presenta in tessuti freschi e delicati come il lino. Da indossare nelle giornate più torride dell’estate. La rende originale lo scollo all’americana che si caratterizza da una banda di tessuto che si avvolge intorno al collo. Lascia così le spalle e la schiena scoperta rendendo questo capo sexy e altamente femminile. È un modello versatile adatto sia alle occasioni speciali che al quotidiano.

Con stampa floreale e ruches per un look romantico

Capo impeccabile molto amato per le cerimonie speciali. La stampa floreale trasuda suggestione e romanticismo. Consigliata è quella con la base nera che darà ancora più risalto ai fiori. È la tuta elegante ideale per una silhouette slim. Si arricchisce di ruches per enfatizzare la curva del seno e i fianchi donando un effetto originale per slanciare la figura con stile e valorizzare le curve.

Senza spalline con coprispalle di stile

Ideale per mettere in risalto il décolleté. Si arricchiscono di stile aggiungendo ad essa un coprispalle o una giacca elegante. Consigliata in tessuti pregiato come come seta, crêpe e chiffon. Questo modello di tuta valorizza chi ha il fisico a clessidra, con spalla e fianchi in equilibrio. Ottima scelta che chi ha le spalle larghe e un seno pronunciato.

Oversize asimmetrica a colori vivaci

Questo modello di scaratterizza per le asimmetrie che bilanciano la silhouette in punti strategici come i fianchi e la pancia.

Serve per valorizzare le curve efficacemente. Aggiunge un tocco di originalità e carattere ad un look formale. La si può scegliere di colori vivaci per osare. Sono note per scendere morbide sulla silhouette rispetto a quelle aderenti.