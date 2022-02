Il Carnevale di Venezia è uno degli appuntamenti più amati dell'anno. In quei giorni la città lagunare si ricopre di aura speciale che la fa risplendere di luce nuova. Le atmosfere settecentesche si ripropongono puntualmente attraverso costumi, parrucche, maschere e inchini cortesi. Chi vuole vivere questa magia non deve fare altro che recarsi in laguna e partecipare agli eventi del Carnevale di Venezia 2022. Il programma è ricco e variegato. Ogni settimana sarà caratterizzata da manifestazioni a tema che si rifanno a vecchie tradizioni. Il carnevale inizia sabato 12 febbraio e si conclude martedì 1 marzo. Scopriamo, insieme, gli eventi più belli e interessanti che coinvolgeranno gli ospiti facendoli sentire parte di una delle più belle città al mondo.

Carnevale di Venezia, ecco le date

Ledel Carnevale di Venezia risalgono al 1094 quando appare, ufficialmente per la prima volta in un documento del Doge Falier, il riferimento al divertimento nel mese di febbraio. Esso corrispondeva al periodo in cui il governo dellaconcedeva una parentesi dell'anno dedicata interamente allo svago. In realtà, era un modo per distrarre il popolo allentando, così, le tensioni che si accumulavano a causa delle precarie condizioni di vita delle fasce più deboli e della morale comune poco ortodossa.

Comunque, oggi, si devono ringraziare coloro che hanno dato inizio a questa tradizione se possiamo godere di qualcosa di bello ed esclusivo come il Carnevale di Venezia. Anno dopo anno, i festeggiamenti si sono arricchiti di manifestazioni che rievocano antichi fasti ed episodi storici di rilievo. Ecco le date di tutti gli eventi del Carnevale di Venezia 2022 insieme alle manifestazioni abbinate da non perdere.

12 Febbraio 2022 - Rossana Molinatti: l'arte di indossare l'arte

L'esposizione dei dipinti viventi di Rossana Molinatti sarà uno degli eventi più suggestivi del Carnevale di Venezia 2022. La fantasiosa artista ripropone opere di grandi pittori come Munch, Klimt e Ernst materialmente indossate ed esposte in vari angoli della città. Esse accompagneranno i visitatori in una sorta di visita del museo all'aperto. Il fascino e la suggestione non mancheranno alla vista di quadri che magicamente prendono vita.

13 Febbraio 2022 - Festa Veneziana sull'acqua in Rio Cannaregio

La luce pervade Rio Cannaregio in tutta la sua lunghezza fino ad arrivare al quartiere ebraico. Giochi, musiche, immagini proiettate ed acrobazie renderanno questo angolo di Venezia un palcoscenico fluttuante sull'acqua calma del canale.

19 Febbraio 2022 - Corteo e Festa delle Marie

Lasi rifà ad una tradizione veneziana secondo la quale nel giorno della Beata Vergine, il 2 febbraio, si benediceva il matrimonio di 12 fanciulle scelte tra le più povere della città. Le classi agiate, per l'occasione, facevano delle donazioni che andavano a costituire la dote delle ragazze. Oggi, alla manifestazione possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni residenti a Venezia o, comunque, anche se residenti fuori, che siano native della città. Giorno 19 Febbraio il Corteo partirà dallaverso le ore 14.30, percorrerà Via Garibaldi e Riva degli Schiavoni per arrivare inintorno alle 16.00.

20 Febbraio 2022 - Volo dell'Angelo

L'evento richiama l'episodio che vide come protagonista un saraceno nell'intento di scivolare giù per una fune dalfino a raggiungere la sua imbarcazione. Oggi, al posto del saraceno c'è la vincitrice del Concorso delle Marie dell'anno precedente che, legata in sicurezza, compie ildal Campanile fino al

27 Febbraio 2022 - Volo dell'Aquila

L'evento è sponsorizzato dalla RedBull, che vuole omaggiare i campioni sportivi di tutto il mondo. Durante le precedenti edizioni del Carnevale di Venezia protagonisti del volo sono stati, tra gli altri, Kristian Ghedina, Arianna Fontana, Carolina Kostner e Fabrizia D'Ottavio.

27 Febbraio 2022 - Finale concorso La maschera più Bella

Le maschere sono sicuramente le protagoniste indiscusse del Carnevale di Venezia. Fantasia, creatività, ingegno e tradizione sono gli ingredienti in gioco per la realizzazione della Maschera più Bella. Lo scorso anno si è aggiudicata il premio la Medichessa della Peste, che ispirandosi all'emergenza sanitaria in corso, ha saputo interpretare il momento storico che stiamo vivendo.

28 Febbraio 2022 - Premiazione del concorso la Maschera più bella per bambini

Il carnevale, del resto, è la festa tanto attesa dai più piccini che meritano sicuramente un concorso ad essi dedicato. Così, in Piazza San Marco verrà premiata La Maschera più bella per bambini.

1 Marzo 2022 - Premiazione del Concorso delle Marie

Finalmente in questa giornata si saprà chi è la vincitrice del Concorso delle Marie. Quindi, al contempo, verrà svelata l'identità di colei che spiccherà il volo dal Campanile il prossimo anno.

1 Marzo 2022 - Volo del Leon

Il Carnevale di Venezia non può che concludersi col botto. Chi meglio del suo rappresentativo leone potrebbe avere questo onore? Infatti, un'enormecon impressa l'verrà issata sul Campanile di San Marco. L'del Carnevale di Venezia 2022 sarà accompagnato da musiche e scenografie di grande effetto.