Utensili e attrezzature per il fai da te in sconto con le offerte di Primavera

Le Offerte di Primavera Amazon sono l’occasione perfetta per acquistare tutto ciò che serve per prendersi cura della casa, programmando piccoli lavori fai-da-te.

Per ottenere risultati ottimali e facilitarsi il lavoro, tuttavia, è fondamentale dotarsi degli attrezzi e degli strumenti più performanti ed efficaci, facilmente reperibili su Amazon a prezzi scontati.

Per restare aggiornati sulle promozioni e non perdere le offerte sui prodotti preferiti, inoltre, è possibile attivare le notifiche direttamente sulla App di Amazon scaricabile sullo smartphone.

Trapano Bosch Universal Impact 800

Strumento versatile e fondamentale per compiere la maggior parte dei lavori fai-da-te, il trapano battente UniversalImpact 800 di Bosch può trasformarsi in un utensile in grado di operare su tutti i materiali. Il suo innovativo sistema Kickback Control, infatti, lo rende molto potente e performante, in grado di garantire risultati eccellenti anche grazie alla funzione Constant Electronic Bosch che permette di mantenere il numero di giri costante anche sotto sforzo.

Il Sistema Speed Preselection di Bosch, inoltre, permette di ottenere la massima precisione adattandosi perfettamente al materiale da forare.

Bosch Professional Smerigliatrice Angolare

Compatta e semplice da impugnare, la smerigliatrice angolare GWS 7-125 Bosch Professional con diametro mola di 125 mm permette un utilizzo sicuro anche nelle condizioni più difficili. È uno strumento dotato di un sistema di protezione contro il riavvio accidentale così come della cuffia di protezione, per lavorare agevolmente anche nei punti più stretti.

Pialla filo e spessore Einhell TC-SP 204

Pensata per chi deve compiere lavori di piallatura a spessore e livellamento in autonomia, la Pialla filo e spessore Einhell TC-SP 204 è uno strumento di elevata qualità che grazie agli appoggi estraibili garantisce grande maneggevolezza e comfort d'uso. Sono presenti i piedi di appoggio ammortizzanti per assicurare stabilità, un interruttore di sovraccarico e un interruttore a tensione zero che impedisce un avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.

Usag valigia con assortimento per manutenzione

Tutto ciò che può essere utile per la manutenzione fai-da-te è contenuto nella pratica valigia Usag, contenente 181 pezzi. Ogni utensile può essere identificato e prelevato facilmente grazie alle sagome e alle marcature, mentre i 3 pannelli interni permettono di tenere in ordine il kit di strumenti tenendoli sempre a portata di mano.

Bosch Pkp 18-E Pistola Incollatrice

La pistola incollatrice è uno strumento che può rivelarsi utile in numerose occasioni. Il modello Bosch Pkp 18-E consente di usare la colla a caldo su un gran numero di materiali, come legno, cuoio, cartone, carta, tessuti, sughero e pietra ma anche vetro e metallo. L'avanzamento meccanico consente di dosare con precisione la colla applicandola uniformemente, inserendo stick di colla a fusione da 11 mm di diametro e da 45 fino a 200 mm di lunghezza. La pistola incollatrice a caldo è inoltre dotata di staffa di arresto.

Ezarc set di scalpelli per legno

Intagliare il legno è un'arte che richiede precisione e manualità. Un set di scalpelli professionali, come quello Ezarc, permette di ottenere risultati di qualità elevata consentendo di elaborare, scolpire e riparare i bordi del legno. Il kit contiene 6 scalpelli di dimensioni differenti: 6, 10, 12, 16, 20, 25mm).

