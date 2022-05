Waffle dolci e salati: come prepararli per i nipoti

Croccanti all’esterno e morbidi all’interno: i celebri Waffle si caratterizzano per questa duplice consistenza che li rende golosi e speciali, molto amati soprattutto dai bambini. Sono cialde caratterizzate da una forma a nido d’ape di origine nordeuropea, molto diffusi anche in Italia soprattutto nella loro versione dolce.

Variando leggermente l’impasto, tuttavia, i Waffle possono trasformarsi in uno snack salato perfetto da farcire a piacere. La ricetta per ottenerli è molto semplice, tuttavia per preparare queste cialde e rendere felici anche i nipoti più esigenti è fondamentale dotarsi della pratica piastra per Waffle: facile da reperire e da utilizzare, è un piccolo elettrodomestico non molto diverso dal tostapane che garantisce una cottura ottimale e conferisce alle cialde una forma impeccabile.

Ricetta dei Waffle dolci

La ricetta dei Waffle dolci prevede l’uso di pochi e semplici ingredienti, da amalgamare con cura per creare una pastella liscia e densa da versare direttamente sulla superficie della piastra precedentemente spennellata con poco olio. È necessario procurarsi:

2 uova;

180 grammi di farina;

80 grammi di zucchero;

40 grammi di burro;

170 millilitri di latte;

un cucchiaino di lievito per dolci.

Il procedimento inizia con la separazione degli albumi dai tuorli, da sbattere bene insieme allo zucchero aggiungendo poi il burro fuso, il latte, la farina e il lievito. Per ultimi devono essere incorporati gli albumi montati a neve ferma. A questo punto la pastella è pronta.

Waffle salati: come prepararli

La variante salata dei Waffle prevede la sostituzione dello zucchero con il parmigiano grattugiato. Anche il lievito per dolci deve essere sostituito con il lievito per torte salate. Al posto del burro, inoltre, è possibile utilizzare l’olio d’oliva. Anche in questo caso, inoltre, i tuorli devono essere separati dagli albumi e questi ultimi possono essere montati a neve, integrati nell’impasto per ultimi.

Come farcire i Waffle dolci e salati

La scelta della farcitura dei Waffle deve basarsi essenzialmente sulle preferenze individuali. Come per i pancake, anche in questo caso le possibilità sono pressoché infinite sia per la ricetta dolce sia per la variante salata. Per realizzare un ottimo dessert per i nipoti, ad esempio, farcire le cialde con uno strato di crema alla nocciola è sempre un’idea di sicuro successo. Valide alternative sono la confettura di frutta, lo sciroppo d’acero, la crema pasticcera o la crema al cioccolato.

Se l’obiettivo è creare una merenda golosa ma nutriente, inoltre, è possibile accompagnare il Waffle con dello yogurt e della frutta fresca di stagione, oppure arricchendo la cialda con una pallina di gelato alla vaniglia o alla crema anche affiancata da un ciuffo di panna montata. È anche possibile utilizzare del semplice topping al cioccolato, al caramello, alla fragola o all’amarena.

Per quanto concerne i Waffle salati, invece, perché non preparare ottimi sandwiches farciti con formaggio e prosciutto? È possibile adoperare qualsiasi tipo di affettato e aggiungere anche alcune fettine di pomodoro, oppure semplicemente uno strato di formaggio fresco spalmabile.

I Waffle sono ottimi se preparati al momento e gustati ancora caldi, tuttavia è sempre possibile conservarli in frigorifero per un paio di giorni avendo cura di collocarli all’interno di un contenitore ben chiuso che ne garantisca la massima freschezza.