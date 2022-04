Pancake: tutti i benefici per la salute dei senior

Ideali per colazione, i pancake sono perfetti anche da gustare a metà pomeriggio o durante un brunch goloso. Oltre a essere versatili e squisite, queste particolari frittelle alte e soffici sono facilissime da preparare e permettono di integrare nell’alimentazione numerosi nutrienti importanti.

Molto apprezzati dai bambini, i pancake sono presenti nella dieta degli sportivi e consumarli genera benefici anche per la salute dei senior, soprattutto grazie all’elevato contenuto proteico che permette di saziarsi a lungo senza appesantirsi.

I pancake si declinano in una lunga serie di varianti, che dipendono non solo dagli ingredienti che compongono l’impasto base ma anche dalla tipologia di farcitura o di topping. La ricetta dei pancake a base di farina di avena, tuttavia, viene considerata particolarmente adatta per soddisfare il fabbisogno calorico e fare il pieno di energia per affrontare la giornata.

Tutti i benefici dei pancake

Consumare pancake a colazione consente di assumere un corretto apporto di proteine, carboidrati e sali minerali. Un mix perfetto per ridurre il senso di fame senza eccedere nel consumo di grassi e di zuccheri. Focalizzando l’attenzione sull’impasto base, inoltre, i benefici che possono derivarne sono molteplici:

scegliere una farina integrale o poco raffinata permette di fare il pieno di fibre alimentari, importanti per il corretto funzionamento intestinale e per favorire la digestione ;

o poco raffinata permette di fare il pieno di fibre alimentari, importanti per il corretto funzionamento intestinale e per ; la farina d’avena, in particolare, è ricca di proteine, fibre, amminoacidi , vitamine e minerali preziosi come il potassio, il fosforo, lo zinco e il ferro. La presenza di lecitina , inoltre, aiuta a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue;

, vitamine e minerali preziosi come il potassio, il fosforo, lo zinco e il ferro. La presenza di , inoltre, aiuta a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue; è possibile utilizzare sia il latte vaccino sia il latte vegetale , ottimo per ridurre l’apporto di grassi. Vanno bene, ad esempio, il latte di avena, il latte di soia o il latte di cocco;

sia il , ottimo per ridurre l’apporto di grassi. Vanno bene, ad esempio, il latte di avena, il latte di soia o il latte di cocco; chi soffre di diabete o deve ridurre i livelli di glicemia, infine, può optare per la ricetta dei pancake senza zucchero.

Ricetta dei pancake: procedura e varianti

Gli ingredienti principali dei pancake sono la farina e il latte, da scegliere in base alle preferenze personali e alle singole necessità. Per prepararli è necessario avere a disposizione:

130 grammi di farina d’avena

130 millilitri di latte a piacere

30 grammi di zucchero, anche di canna

un uovo

lievito per dolci

olio di semi

Si inizia la preparazione miscelando l’uovo con lo zucchero, aggiungendo poi la farina e il lievito. Si integra successivamente il latte formando un impasto liscio e senza grumi. Dopo aver unto una padella antiaderente con poco olio, si versa una piccola porzione di impasto facendola cuocere per un paio di minuti da entrambi i lati.

Idee per farcire i pancake

La tradizione americana prevede lo sciroppo d’acero come farcitura ideale dei pancake: è un ottimo dolcificante naturale, meno calorico dello zucchero e facilmente reperibile anche nei comuni supermercati. In alternativa è possibile utilizzare confettura, miele e crema di nocciole.

È anche possibile utilizzare della frutta fresca di stagione per farcire e rendere ancora più nutrienti i pancake, anche accompagnata da uno strato di yogurt greco per aumentare l’apporto di proteine.