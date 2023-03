Yankee Candle e Millefiori Milano: le offerte per profumare casa

Ideali per profumare casa e valorizzare l’home déco, le candele Yankee Candle e le fragranze Millefiori Milano sono sempre in cima alla lista dei prodotti più amati per rendere gradevole, piacevole e accogliente l’ambiente domestico, sfruttando le virtù e le potenzialità degli aromi più particolari.

Su Amazon è possibile accedere a una vasta scelta di candele e fragranze appartenenti a entrambe le linee, approfittando delle promozioni attive e facendo scorta dei prodotti preferiti. Delle candele profumate Yankee Candle, caratterizzate da una lunga durata e da un design inconfondibile, è molto apprezzata la capacità di riprodurre fragranze che richiamano ricordi piacevoli, legati all’infanzia e a tutti i momenti speciali della vita.

La linea Millefiori Milano, inoltre, si compone di fragranze moderne e non convenzionali, perfette per donare un tocco di stile a qualsiasi ambiente.

Candela Yankee Candle fragranza Biscotto del Fiocco di Neve

Ideale per profumare casa sotto le feste ma non solo, la candela Yankee Candle fragranza Biscotto del Fiocco di Neve in promozione richiama l’aroma di gustosi dolcetti appena sfornati. È inserita nella classica giara di vetro con coperchio e garantisce da 110 a 150 ore di piacevole profumazione.

Scopri l’offerta su Amazon.

Candela Yankee Candle fragranza Salsa di mango alla pesca

Caratterizzata da una fragranza fruttata e intensa, la candela Yankee Candle fragranza Salsa di mango alla pesca in sconto su Amazon profuma di agrumi, fiori di zenzero e pepe rosa. Non manca la tradizionale giara di vetro con coperchio.

Scopri l’offerta su Amazon.

Candela Yankee Candle fragranza Tutto splende

Caratterizzata da un mix di aromi agrumati che virano al muschio bianco, la candela Yankee Candle fragranza Tutto splende è in offerta su Amazon nella sua pratica giara grande di vetro con coperchio, garantendo da 110 a 150 ore di piacevole profumazione.

Scopri l’offerta su Amazon.

Candela Yankee Candle fragranza mele croccanti

La candela Yankee Candle fragranza mele croccanti richiama l’aroma dei deliziosi frutti appena raccolti che cuociono sul fuoco, sprigionando un profumo che riempie tutta la stanza e dura a lungo, fino a 150 ore. La candela, inserita nella classica giara di vetro con coperchio, è dotata di stoppini in cotone privi di piombo.

Scopri l’offerta su Amazon.

Yankee Candle diffusore a bastoncini fragranza Vanilla lime

Il diffusore a bastoncini Yankee Candle fragranza Vanilla lime permette di profumare delicatamente ogni ambiente, creando un’atmosfera accogliente e delicata. I bastoncini in rattan naturale diffondono la fragranza fino a 10 settimane. Il kit comprende una bottiglia in vetro e in legno con olio profumato da 120 ml e 12 bastoncini.

Scopri l’offerta su Amazon.

Millefiori Milano fragranza Mela & Cannella

Intensa e originale, la fragranza idrosolubile Millefiori Milano al profumo di Mela & Cannella in sconto su Amazon si caratterizza per un aroma caldo e avvolgente con note di noce moscata. È sufficiente prelevare poche gocce con la pompetta in dotazione e aggiungerle all’acqua del diffusore, per diffondere la fragranza nell’ambiente in modo persistente.

Scopri l’offerta su Amazon.

Millefiori Milano fragranza Vanilla & Wood

La fragranza idrosolubile Millefiori Milano Vanilla & Wood, da usare nel diffusore a ultrasuoni, è disponibile su Amazon a un prezzo scontato. Per utilizzarla è sufficiente prelevare qualche goccia con la pompetta in dotazione e aggiungerle all’acqua.

Scopri l’offerta su Amazon.

Millefiori Milano ricarica per diffusore fragranza Grape Cassis

Su Amazon è possibile acquistare in sconto la ricarica per diffusore Millefiori Milano fragranza Grape Cassis, in grado di rivelare aromi fioriti e fruttati di melograno, fiori di pesco e vaniglia su un fondo delicatamente muschiato.

Scopri l’offerta su Amazon.

Sei già iscritto al canale Telegram delle offerte de IlGiornale.it?

Leggi anche: Skincare perfetta: maschere e prodotti di pulizia del viso in offerta