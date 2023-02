Maschere e kit per la pulizia del viso: 9 offerte beauty

La skincare non va mai sottovalutata. Non si tratta semplicemente di struccarsi una o più volte al giorno, ma di prendersi cura del proprio viso, in modo da contrastare l’invecchiamento della pelle e prevenire le piccole imperfezioni che possono insorgere con il tempo. E un'attenzione costante non è solo importante a livello di estetica, ma anche di salute della stessa epidermide.

Sono diversi i prodotti che servono quotidianamente per la skincare: un'acqua micellare di qualità, delle maschere nutrienti ed esfolianti e tutte le soluzioni, come i pratici cerotti, per rimuovere i punti neri. E oggi su Amazon è possibile approfittare di diversi sconti, ecco i più interessanti.

Maschere in crema e in tessuto per tutti i tipi di pelle

C’è chi ha bisogno di liberare la pelle del viso da tutte le impurità che accumula durante la giornata, chi sente invece il bisogno di pulire a fondo i pori, chi preferisce infine un trattamento rinfrescante per eliminare la stanchezza quotidiana. Le maschere in commercio rispondono a ognuna di queste necessità e sono disponibili in diversi formati: dalle classiche in crema alle praticissime in tessuto.

Amazon propone diverse maschere in promozione:

Acqua micellare, per una pelle più idratata e pulita

Una buona acqua micellare è il punto di partenza per una perfetta skincare. Il kit Garnier SkinActive Acqua Micellare Tutto in 1 non solo strucca, ma protegge e idrata anche la pelle. In più è un prodotto davvero molto delicato, poiché è privo di profumo e quindi adatto anche alle pelli più sensibili, inclini alle irritazioni.

Su Amazon è possibile approfittare di un piccolo sconto con coupon, legato all'acquisto periodico.

Acquista in offerta su Amazon

Addio ai punti neri con i comodi cerotti

Eliminare i punti neri è importante non solo per sfoggiare una texture del viso più uniforme, ma anche per liberare i pori dalle impurità e ripristinare la corretta traspirazione della cute. Per farlo, niente di più semplice che usare i cerotti per comedoni SegminiSmart: a base di bambù, olio di germe di grano e acido ialuronico, offrono una pulizia profonda. Basta inumidire il cerotto con dell’acqua tiepida, farlo aderire alla cute del naso e lasciare in applicazione per il tempo indicato.

Selezionando l'apposito coupon, su Amazon è possibile approfittare di un piccolo sconto.

Acquista in offerta su Amazon

Pelle rigenerata con lo scrub esfoliante

La pelle si rinnova di continuo e, per eliminare le cellule morte, è necessario applicare regolarmente uno scrub oppure un gel esfoliante. Questo tipo di prodotti pulisce la pelle in profondità da sebo e impurità, al tempo stesso lascia l’epidermide morbida, nutrita, curata.

Questi esfolianti sono in offerta su Amazon, selezionando l'acquisto periodico:

Leggi anche: Antiage In&Out: l'azione dei nutricosmetici