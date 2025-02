In via Padova sequestrati 76 kg di droga e 350 sigarette elettroniche alla cannabis

Ascolta ora 00:00 00:00

Quattro arresti per detenzione ai fini di spaccio e per il possesso di un'arma clandestina. Ieri la Polizia ha fermato tre cittadini italiani di 29, 27 e 22 anni e un ivoriano di 25 anni.

Martedì scorso, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, nell'ambito dell'attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona via Padova hanno individuato un appartamento in via Termopili come possibile nascondiglio di droga destinata alla vendita al dettaglio sulla piazza meneghina e nella provincia.

Nel pomeriggio, gli agenti hanno notato i tre cittadini italiani entrare nell'appartamento per poi uscirne, in maniera frettolosa, con valigie e scatoloni, all'apparenza molto pesanti, e caricarle all'interno di due autovetture con le quali, altrettanto repentinamente, si sono allontanati. I poliziotti hanno seguito le autovetture con a bordo le tre persone che, giunte in via Magliocco, hanno scaricato quanto prelevato dall'appartamento di via Termopili e lo hanno portato in un diverso appartamento per poi allontanarsi. Gli agenti che hanno assistito alla scena hanno fermato i tre giovani, trovandoli con circa 10 mila euro in contanti.

Nell'appartamento di via Magliocco, all'interno del quale è stato sorpreso il cittadino ivoriano con precedenti, sono state trovate le valigie e le scatole contenenti centinaia di panetti di hashish, di circa un etto ciascuno, con vari confezionamenti per un peso complessivo di circa 76 kg, oltre a 350 sigarette elettroniche contenenti olio di cannabis, sacchi di marijuana per circa 11 kg, materiale per il confezionamento e la pesatura della droga.