In arresto tre corrieri della droga: hashish e banconote false in macchina

Viaggiavano in macchina per le strade di Palermo, con a bordo diverse migliaia di banconote false e otto chili di droga. All’alt intimato dalla polizia, sono scappati confermando quanto già gli agenti stessero sospettando a seguito della segnalazione arrivata dai colleghi che li avevano intercettati poco prima. Sono stati inseguiti, bloccati e arrestati in viale Regione Siciliana. Si tratta di due palermitani e un napoletano. Rispettivamente:Salvatore Gnoffo, 29 anni, Rosario Agnello, di 27 anni e Nicola Baratto di 47 anni. L’operazione antidroga realizzata è stata il frutto di una coordinata attività di polizia che ha visto coinvolti gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile, i colleghi dell’ufficio prevenzione generale soccorso pubblico e del commissariato di polizia stradale Zisa-Borgo Nuovo.

Le modalità di guida della vettura sin da subito hanno insospettito i poliziotti. Il mezzo, intestato al napoletano, era guidato da Gnoffo. A bordo vi erano, soldi autentici, falsi e hashish. Lungo il tratto stradale del lungo viale della Regione Siciliana, il mezzo aveva un’andatura che ha subito attirato le attenzioni dei poliziotti della squadra mobile in servizio in quella zona. Gli agenti, stavano eseguendo un servizio di controllo del territorio di routine finalizzato alla prevenzione dei reati e, all’improvviso, hanno individuato il mezzo che alternava movimenti spericolati e veloci a brusche frenate, seguite da una guida più calma.

Atteggiamento particolare e di non poco conto era poi quello degli occupanti l’abitacolo: uscivano la testa fuori dal finestrino per guardare quello che accadeva attorno a loro. Elementi questi che hanno destato non pochi sospetti facendo sorgere l’ipotesi della presenza in macchina di qualcosa di pericoloso e illegale. Immediata la chiamata ai colleghi delle volanti ai quali è stata segnalata la posizione del mezzo. Al passaggio della macchina nella zona indicata, i poliziotti hanno intimato l’alt al conducente che, in tutta risposta, con una brusca manovra, ha accelerato per scappare via.

Tentativo fallito: gli agenti della mobile erano già pronti ad intervenire e hanno accerchiato i tre con i loro mezzi. Perquisita la macchina, al suo interno sono stati rinvenuti, dentro un plico, otto chili di hashish, banconote false per un totale di 19000 euro e 650 euro autentiche. Tutta la sostanza stupefacente sequestrata, se piazzata nel mercato, avrebbe fruttato oltre 30.000 euro ai delinquenti. I tre, sono stati quindi condotti in caserma dove, dopo le formalità di rito, sono stati tratti in arresto. I corrieri della droga sono stati condotti nella casa circondariale Lorusso-Pagliarelli.