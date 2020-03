Coronavirus, Burioni contro la movida palermitana: "L'epidemia non si ferma sola"

Una foto che in tempo di coronavirus ha scatenato un vespaio di polemiche, ma che deve far riflettere. Forse non tutti hanno pienamente compreso il momento che stiamo attraversando. La foto in questione è stata pubblicata dalla pagina Facebook Erasmus Palermo e ritrae un gruppo di persone, centinaia a dire il vero, al mercato della Vucciria nel centro storico di Palermo. La Vucciria di sera è il luogo della movida per migliaia di giovani palermitani, un luogo di ritrovo e di aggregazione per giovani di tutte l'età. Non a caso, lo scatto pubblicato stride con quelle che sono le disposizioni del DCPM del 4 marzo che impone di evitare luoghi di assembramento, luoghi dove per l'appunto il virus potrebbe propagarsi con maggiore facilità. Non solo scuole, dunque, ma anche locali, pub e cinema.

La foto è stata girata poi, da un medico palermitano allo stesso Burioni via Facebook. L'infettivologo su Twitter ha scritto: "Questo è il risultato della sottovalutazione, del ’non vi preoccupate è solo un’influenza, del ’non ci fermiamo'. L’epidemia non si ferma da sola, dobbiamo fermarla noi". Parole dure quelle di Burioni che comunque hanno colpito nel segno.

Questo è il risultato della sottovalutazione, del "non vi preoccupate è solo un'influenza", del "non ci fermiamo". L'epidemia non si ferma da sola, dobbiamo fermarla noi. pic.twitter.com/qNADplBV1L — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 5, 2020

Dopo qualche ora è arrivata la replica ufficiale della pagina Erasmus Palermo. "Così come molti altri gruppi ed enti in queste ore - si legge nel post pubblicato sulla pagina -, abbiamo valutato l'impatto del decreto del 4 Marzo sui nostri eventi e le indicazioni ricevute sono le seguenti, a cui senza sollevare polemiche e non senza un filo di malinconia ci dobbiamo attenere. Fin da ora saranno ritenuti annullati l tutti gli eventi che prevedano la partecipazione fisica delle persone e non sarà autorizzata la creazione di eventi fino a data da destinarsi. Non è una decisione che prendiamo con leggerezza e tranquillità, dato il carattere aggregativo di Erasmus Palermo, ma in questo momento il dovere civico deve superare gli interessi personali. Resteremo comunque attivi anche a distanza per tenere viva questa nostra comunità con serenità e sicuri di poter riprendere con entusiasmo tutte le attività appena possibile.Un abbraccio "virtuale" a tutti".

Intanto oggi alle 12, la Regione ha pubblicato il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola. "Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 547 tamponi, di cui 511 negativi e 12 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 24 campioni, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania). Risultano ricoverati 7 pazienti (tre a Palermo, tre a Catania e uno a Enna) di cui nessuno in terapia intensiva, mentre 17 sono in isolamento domiciliare. I pazienti che sono ricoverati nelle strutture ospedaliere stanno bene. Il prossimo aggiornamento avverrà domani". Per fronteggiare l'emergenza l’Asp di Palermo ha indetto una selezione pubblica "per titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico specialista in Malattie infettive e di Dirigente medico specialista in Anestesia e rianimazione". C'è tempo fino al prossimo 11 marzo.