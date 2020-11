Palermo sommersa dai rifiuti in discarica persino un motorino

Palermo sommersa dai rifiuti. Non è la prima volta e presumibilmente non sarà neanche l'ultima. Colpa dei cittadini sporcaccioni o di un'amministrazione comunale incapace di gestire un'emergenza che ormai emergenza non è più? Difficile spiegare il fenomeno, perché nella raccolta della spazzatura c'è qualcosa che non va, e questo è ormai chiaro da tempo. Colpa sicuramente dei cittadini che in discarica buttano qualunque cosa non differenziando o differenziando male. Colpa dell'amministrazione comunale perché i ritardi non sono più accettabili e una soluzione va presa. Eppure in discarica si trova di tutto: materassi matrimoniali, frigoriferi pieni di copertoni, motorini, autoclavi, sportelli, parti di auto e anche un'urna cineraria. Questo e tanto altro è quello che hanno trovato qualche giorno fa gli addetti della Rap, la società che si occupa della gestione e raccolta dei rifiuti per la città di Palermo, nella discarica palermitana di Bellolampo ormai satura e vicina al collasso. Rifiuti che, prima di essere inseriti nel TMB (impianto di trattamento meccanico biologico, ndr) devono essere selezionati manualmente dagli operatori. Un processo che per ovvie ragioni rallenta e complica di parecchio il lavoro per riuscire a smaltire la mole di rifiuti e che rallenta ancora di più la raccolta in città. "La grave emergenza sanitaria che siamo vivendo in città - spiega il presidente della Rap, Giuseppe Norata - ci costringe, ancora una volta, a rivedere i percorsi organizzativi e lavorativi di tutta la filiera, compresa l'attività di cernita manuale che viene fatta a Bellolampo e che abbiamo dovuto incentivare perché continuano ad arrivare grosse quantità di rifiuti non pertinenti con i rifiuti domestici".

Ingombranti di tutti i tipi che arrivando a Bellolampo rallentano in maniera vertiginosa l'operatività dell'impianto e non consentono di lavorare le quantità di rifiuti che giornalmente si accumulano a Palermo. Una situazione che va ad aggiungersi alle difficoltà di trovare delle aree dove conferire i rifiuti a livello regionale, adesso che la Regione ha un piano per la chiusura di 511 vecchie discariche ormai in disuso.

Immagini a cui si stenta a credere, nonostante in passato episodi di "strani" rifiuti finiti fra i cassonetti ce ne sono stati parecchi, dalla capra viva del 2015 alla granata del 2018. "È una grave emergenza regionale - sottolinea Sergio Marino, assessore ai rapporti funzionali con Reset, Rap e Srr del Comune di Palermo -. L'impossibilità di reperimento di siti regionali dove conferire i rifiuti trattati ha determinato un blocco dell'impianto, però oggi la Rap è impegnata per superare tale difficoltà, il Tmb funziona regolarmente. Invitiamo la gente, i cittadini ad effettuare una raccolta differenziata corretta perchè sicuramente questo contribuirà al miglior funzionamento dell'impianto". Due i problemi ad oggi evidenti: la mancanza di impianti adeguati alla gestione e trattamento dei rifiuti e una serie di investimenti sulla raccolta differenziata in Sicilia, dove ci sono esempi virtuosi e situazioni compromesse. Da mesi la Rap lancia segnali di allarme che la Regione ha accolto con un "faremo", col risultato che oggi Palermo è in piena emergenza sanitaria.