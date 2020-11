Tragedia a scuola: muore bimba di 10 anni

Tragedia in una scuola media di Palermo dove è morta una bimba di soli 10 anni. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la ragazzina sarebbe caduta durante la lezione di educazione fisica morendo sul colpo. Inutile l'intervento dei tempestivo dei soccorritori, la piccola non avrebbe mai dato segnali di ripresa.

La tragedia

Non si conosce ancora la dinamica esatta della tragedia avvenuta alla scuola media Vittorio Emanuele Orlando, in via Lussemburgo, a Palermo. Stando ad una primissima ricostruzione dell'accaduto, la giovanissima alunna - 10 anni appena - sarebbe caduta durante l'ora di ginnastica. Secondo quanto si apprende da fonti a vario titolo, la bimba avrebbe battuto la testa in modo violento, tanto da non riprendersi più. L'insegnante di turno le avrebbe prestato immediato soccorso salvo poi allertare l'intero personale scolastico e il 118. Ma nonostante l'intervento tempestivo dell'ambulanza, per la ragazzina non c'è stato nulla da fare: è morta su colpo. Sul posto, anche i carabinieri e il medico legale. Le indagini del caso sono affidate ai militari dell'Arma di Palermo.

Il messaggio della ministra Azzolina

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina esprime " profondo cordoglio e dolore " per la tragedia avvenuta stamattina in una scuola di Palermo, dove una bambina di dieci anni è morta nel corso di una lezione di educazione fisica. La ministra esprime altresì la " massima vicinanza alla famiglia " e rende noto che il ministero ha già avviato tutti gli accertamenti del caso.

"Tragedia che toglie il fiato"

"Il mio più commosso cordoglio alla famiglia della bambina che oggi ha perso la vita nella scuola Vittorio Emanuele Orlando. Sono tragedie che tolgono fiato e parole, per le quali rimane solo un tremendo sconcerto" . Lo dice Vittoria Casa, presidente della commissione Cultura alla Camera, che aggiunge: " La scuola è vita, è crescita, è stare insieme. Verrà il tempo di chiarire le dinamiche nelle sedi opportune. Oggi è il momento del dolore ".

"Siamo sotto choc"