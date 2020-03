Voli per l'Italia cancellati, intera famiglia rimane bloccata in Marocco

Ryanair cancella i voli per l'Italia e loro rimangono bloccati in Marocco. Una intera famiglia siciliana, padre, madre e tre figli sotto i dieci anni, bloccata in Marocco perché Ryanair ha cancellato ieri tutti i voli per l'Italia.

"Non sappiamo cosa fare perché l'Ambasciata italiana non ci risponde e neppure il console - racconta Francesco Catalfo all'Adnkronos - adesso stiamo tornando in aeroporto. Ma con tre bimbi piccoli è tutto molto più complicato. Ryanair ci ha cancellato ieri il volo Marrakech-Catania e non ci da soluzioni alternative. Stavamo valutando di andare in Germania, ma girare mezza Europa con il Coronavirus e con tre figli piccoli è rischioso".

"La Farnesina, le Ambasciate Italiane in Marocco non ci rispondono - dice Catalfo - vogliamo avere delle risposte dalle istituzioni che ci hanno abbandonato al nostro destino. Abbiamo chiamato l'Ambasciata di Rabat - spiega poi - ma risponde solo una voce guida, mentre a Casablanca ci dicono di sbrigarcela con Ryanair. Assurdo. Noi vorremmo solo avere delle risposte su cosa fare, ripeto abbiamo tre bambini piccolissimi ed è complicato restare bloccati qui - aggiunge poi Catalfo - Non ci ha chiamato neppure nessuno del governo, eppure siamo registrati su tutti i portali. Sappiamo che qui ci sono tanti italiani bloccati - aggiunge poi Francesco Catalfo - mi chiedo perché non ci vengono a prendere. Per favore fateci contattare dall'ambasciata. Abbiamo tre bimbi piccoli e iniziare un viaggio della speranza è rischiosissimo". Nella comitiva ci sono nove catanesi e un napoletano.

La famiglia ha chiesto aiuto anche attraverso i social. "Ragazzi adesso è ufficiale: abbiamo bisogno di aiuto - scrive Catalfo su Facebook - Ryanair ci ha cancellato il volo da Marrakech a Catania unilateralmente e senza darci soluzione alternativa. La Farnesina, le Ambasciate Italiane in Marocco non ci rispondono. Siamo tranquilli e in salute ma abbiamo 3 bambini sotto i 10 anni e vogliamo avere risposta dalle istituzioni che ci hanno abbandonato al nostro destino. Se avete possibilità concreta - si legge ancora nel post - di darci una mano contattateci. Abbiamo un numero marocchino: +212 675 40 63 12. Non volevamo mettere in ansia le nostre famiglie ma non abbiamo alcuna risposta dalle istituzioni italiane e temiamo per i nostri bambini".

La disavventura capitata alla famiglia siciliana non è un episodio isolato. Sono centinaia al momento gli italiani che sono rimasti bloccati in Marocco a causa della cancellazione dei voli Ryanair e Tuj su Orio al Serio e Roma. "Stamane a Marrakesh il volo Ryanair FR8847 con partenza Marrakesh ed arrivo Orio al Serio è stato cancellato - ha raccontato Umberto Micheletti, uno degli italiani rimasto a terra -. Il personale locale ha motivato dicendo che si trattava di disposizioni provenienti dall'alto, e che volendo si poteva richiedere un voucher per un'altra incerta data futura. Con mia moglie dovevamo prendere il volo TUJ TB7811 per Orio al Serio. Ho provato per oltre un'ora a contattare i recapiti della Farnesina e del Ministero dell'estero ma senza nessun riscontro".

Proprio ieri il primo ministro del Marocco Saad Eddine el-Othmani ha annunciato la sospensione di tutti i collegamenti da e per l'Italia per contenere la diffusione del coronavirus. "A causa della diffusione del coronavirus in Italia - ha scritto sul suo account Twitter il ministro - il governo del Marocco ha deciso di sospendere tutti i viaggi da e per l'Italia fino a ulteriore avviso".

Oggi invece è entrata in vigore la sospensione dei collegamenti marittimi tra Marocco e Italia. La decisione è ella direzione della Marina mercantile di Rabat. In una nota indirizzata alle compagnie di navigazione operanti in Marocco, la direzione della marina mercantile sottolinea che i collegamenti marittimi di trasporto passeggeri tra i porti del regno e i porti italiani sono temporaneamente sospesi, a partire da martedì 10 marzo. Questa decisione fa parte delle misure adottate dal Marocco per combattere la diffusione del nuovo coronavirus.