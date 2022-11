"Autorottamato", "Tu invece...". È scontro tra D'Alema e Paita

Lo scontro è nato più di 10 anni fa ma le frecciatine se le mandano ancora oggi, anzi, ancora una volta è stato Massimo D'Alema a citare ma senza fare espressamente il suo nome il nemico politico Matteo Renzi. È avvenuto nel corso della trasmissione di La7 "L'aria che tira" quando la conduttrice, Myrta Merlino, ha avuto come ospite l'ex segretario del Pd.

"Per Renzi è stata autorottamazione"

Alludendo al fatto che l'attuale segretario di Italia Viva abbia deciso di affrontare un nuovo percorso politico abbia fatto della parola rottamazione la sua idea di rinnovamento auspicando un cambio generazionale nel Pd quando disse " Sono riusciti a rottamare persino Ridge, il mascellone, da Beautiful, noi proveremo a rottamare Baffino", alla precisa domanda della conduttrice se la rottamazione fosse stata " tutta una bufala ", D'Alema ha risposto dicendo che " ha funzionato come una sorta di autorottamazione dati i risultati conclusivi di questa vicenda".

"Rottamazione ha funzionato"

In attesa di vedere se e come Renzi risponderà, ci ha pensato Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva al Senato, a rimandare al mittente le accuse mosse in tv. " Renzi è in Parlamento e D'Alema no. Dunque, mi pare la rottamazione abbia funzionato ", ha twittato la senatrice. Quel termine nato da un giovane politico toscano è rimasto nell'immaginario collettivo nel corso del tempo. Non si sono fatte attendere anche le risposte social al tweet della Paita. " Non ha elaborato il lutto. Ma a chi interessa l'opinione di D'Alema oggi?", ha commentato Rossella.

"Ecco cos'è il rinnovamento"