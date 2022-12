Dalla Camera arriva l'ok al decreto Nato

È legge la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della Nato.

Il decreto, che contiene anche misure a favore del servizio sanitario della Calabria disposizioni urgenti di proroga di commissioni presso l'Aifa, è passato con 160 voti a favore, 54 contrari e 76 astenuti. Il provvedimento riguarda anche il differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Tra i contrari i parlamentari dei Cinquestelle e di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, mentre le astensioni sono arrivate dal Pd e dal Terzo Polo.

"Abbiamo condiviso le ragioni del decreto e la necessità di prorogare la partecipazione del personale militare alle iniziative della Nato, perché la nostra partecipazione all'Alleanza atlantica deve essere ribadita in ogni scelta del governo” , ha premesso la deputata Elena Bonetti prima di annunciare l’astensione del gruppo Azione - Italia Viva - Renew Europe al decreto Nato. E ha spiegato: “Quello che la maggioranza ha cercato di introdurre a colpi di emendamenti non ci vedrà complici e non ci permette di dare un voto favorevole". Secondo la Bonetti “non c'è coerenza di contenuto con quella che è un'urgenza, ma soprattutto in modo estremamente grave si introducono modifiche che stravolgono completamente l'aifa, struttura strategica nel sistema sanitario nazionale”.

Anche Marco Furfaro, capogruppo Pd in commissione Affari sociali della Camera, ha annunciato l'astensione dei democratici "per la sgrammaticatura sguaiata" compiuta "inserendo la riforma dell'Agenzia del farmaco in un decreto che non c'entrava assolutamente niente".

Cosa contiene il decreto

Il decreto, infatti, stabilisce non solo le proroghe per le missioni Nato, ma anche per il commissariamento della Sanità in Calabria e per le commissioni Aifa. Per quanto riguarda la Nato, la partecipazione di personale militare a iniziative per l'impiego della forza ad elevata prontezza operativa viene prorogata fino al 31 dicembre 2022, a causa del proseguo della guerra in Ucraina. Vengono, poi, prorogate di altri 6 mesi le misure speciali per il Servizio sanitario calabrese così da consentire il passaggio di competenze dal commissario straordinario all'Azienda per il governo della sanità della Regione. Per quanto riguarda l'Aifa, infine, la riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco è stata prorogata fino al 28 febbraio 2023. Alla scadenza della proroga la Commissione consultiva tecnico-scientifica (Cts) e il Comitato prezzi e rimborso saranno soppressi e le loro funzioni passeranno alla Commissione scientifica ed economica del farmaco. Il decreto disciplinerà anche la nomina e le funzioni del presidente dell'Aifa, del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico.