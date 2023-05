Colosimo eletta presidente della commissione Antimafia. Scontro con le opposizioni

Chiara Colosimo è stata eletta presidente della Commissione bicamerale Antimafia con 29 voti a favore, mentre 4 sono andati a Dafne Musolino del gruppo Autonomie e c'è stato anche un astenuto. La seduta è cominciata tra le polemiche delle opposizioni.

Pd, M5S e Avs hanno abbandonato i lavori dell'Aula. Una mossa che era stata già anticipata nel corso della mattinata se il nome Colosimo, finita nel mirino di Report per aver partecipato alcuni anni fa a un evento organizzato dall'ex Nar Luigi Ciavardino, fosse stato confermato dalla maggioranza. Il senatore dem Walter Verini, entrando a Palazzo San Macuto, ha invitato la maggioranza a cambiare il nome della loro candidata alla presidenza della Commissione antimafia e ha annunciato: ' 'Se questo appello non sarà accolto, penso che daremo una risposta forte non partecipando alla votazione''. Dello stesso tenore le parole del pentastellato Michele Gubitosa, vice presidente del M5S: "Se la maggioranza andrà avanti sul nome di Colosimo, il M5S uscirà dall'aula e non parteciperà al voto".

Ancora più duro e netto il commento proveniente dagli esponenti di Alleanza Verdi-Sinistra secondo cui "la maggioranza avrebbe dovuto farsi carico delle preoccupazioni dei familiari delle vittime delle stragi su Chiara Colosimo alla presidenza della commissione parlamentare Antimafia e avanzare una proposta diversa". Il Terzo Polo, invece, per bocca del capogruppo in Senato Raffaella Paita, aveva annunciato che avrebbe partecipato "perchè istituzionalmente è sempre bene partecipare ma non voteremo Colosimo". Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha espresso la sua soddisfazione per l'elezione della collega che è avvenuta​ "nel giorno in cui ricordiamo con dolore la strage di Capaci" e ha rimarcato: "Ancora una volta Fratelli d'Italia indica una donna a ricoprire un incarico non solo prestigioso, ma che richiede grande impegno e responsabilità". Foti si è detto, invece, dispiaciuto che in un momento così importante "ci sia chi si sia voluto distinguere per faziosità, nel segno di una vuota quanto infondata dietrologia".